Lastik basınç uygulamasındaki değişiklikler, F1 şampiyonluk mücadelesini nasıl etkileyecek?

Ancak sonrasında FIA'nın takımlara göndermiş olduğu teknik direktif pek öyle sayılmaz. Lastik basınçlarıyla alakalı prosedür pilotlar, takımlar ve taraftarlar için tam olarak ne manaya geliyor?

Fransa GP öncesinde lastik basıncı ve lastik sıcaklıklarıyla alakalı takımlara gönderilen teknik direktif, bundan böyle Pirelli ve FIA'nın işi daha sıkıya alacağını gösteriyor.

Bakü'de yaşananlar, Pirelli'nin normalde istemediği ancak mevcut kurallara göre oluşan gri alanların takımlar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

FIA'nın teknik direktifle attığı hızlı adım, hepsinin olmasa bile bazı takımların gri alanları kullandığını işaret ediyor.

Buna rağmen şu ana kadar hiçbir takım suçlanmadı ve bu tür durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atıldı.

Azerbaycan GP'ye kadar takımlar, sadece yarıştan önceki ölçüme kadar minimum basınç tavsiyesine uymak zorundaydı. Fransa GP'den itibaren ise minimum basınç kuralına her daim uyulması gerekecek.

Lastik basınçları artık daha sık kontrol edilecek. Bu kapsamda sürüşten sonra da lastik basınçlarına bakılacak ve aynı zamanda lastik basınç takibi ile ilgili prosedürde de değişiklikler yapılacak.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images