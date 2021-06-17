Lastik basınç uygulamasındaki değişiklikler, F1 şampiyonluk mücadelesini nasıl etkileyecek?

Ancak sonrasında FIA'nın takımlara göndermiş olduğu teknik direktif pek öyle sayılmaz. Lastik basınçlarıyla alakalı prosedür pilotlar, takımlar ve taraftarlar için tam olarak ne manaya geliyor?

Fransa GP öncesinde lastik basıncı ve lastik sıcaklıklarıyla alakalı takımlara gönderilen teknik direktif, bundan böyle Pirelli ve FIA'nın işi daha sıkıya alacağını gösteriyor.

Bakü'de yaşananlar, Pirelli'nin normalde istemediği ancak mevcut kurallara göre oluşan gri alanların takımlar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

FIA'nın teknik direktifle attığı hızlı adım, hepsinin olmasa bile bazı takımların gri alanları kullandığını işaret ediyor.

Buna rağmen şu ana kadar hiçbir takım suçlanmadı ve bu tür durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atıldı.

Azerbaycan GP'ye kadar takımlar, sadece yarıştan önceki ölçüme kadar minimum basınç tavsiyesine uymak zorundaydı. Fransa GP'den itibaren ise minimum basınç kuralına her daim uyulması gerekecek.

Lastik basınçları artık daha sık kontrol edilecek. Bu kapsamda sürüşten sonra da lastik basınçlarına bakılacak ve aynı zamanda lastik basınç takibi ile ilgili prosedürde de değişiklikler yapılacak.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Değişiklikler neler?

Değişiklikler lastik battaniyeleriyle başlıyor. Bundan böyle lastiklerin battaniyelerinden geçerli bir sebep olmadan erken çıkarılması yasak olacak.

Lastik battaniyelerinin kullanımıyla alakalı ısısı ve kullanılma süresi gibi tüm detaylar, yarış direktörünün notlarında belirtilecek.

Bunun dışında battaniyelerin, izin verilen sıcaklıkta ve sürede kullanılması, bunun daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekecek. Bunun için ölçüm tekniklerinde düzenleme yapılacak.

FIA, her zaman bahsi geçen kurallara uyulmasını sağlayabilmek için garajlarda sıralamalar ve yarış boyunca görevli bulunduracak. Bu görevliler gerekli kontrolleri yapacaklar.

İlgili seans öncesinde o seansta kullanılacak lastiklerin ısıtıldığından emin olmak için kontroller sıkılaştırılacak ve planlarda bir sapma olursa takımın ilgili Pirelli personelini bildirmesi gerekecek.

Tyre valve Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunların dışında lastikler kullanıldıktan sonra, lastikler soğumuş durumdayken de lastik basıncı kontrol edilecek ve lastikler kullanıldıktan sonra hava vurulmasına izin verilmeyecek.

Seans sırasında veya sonrasında lastik setinin artık kullanılmayacağının onaylanmasından sonra siboplara mühür vurulacak.

Takımlara, 12 Temmuz 2021'e kadar siboplar için uygun bir kapak sağlamaları gerektiği ve bu noktaya kadar FIA tarafından sağlanan contaların kullanılacağı söylendi.

Soğuk ölçümdeki verilerin doğru olması için, lastiklerin ortam koşullarında, güneş ışığına doğrudan maruz kalmadan soğuması için bekletileceği, o süreçte birçok kontrolün yapılabileceği takımlara bildirildi.

Pirelli'nin kriterlerini karşılaması için lastikler, takımlara sunulan soğuk basınçlı soğutma eğrisi belgesini karşıladıklarının tespit edilebilmesi için yeniden ölçüme tabii tutulabilir.

Bu arada takımlara, şişirme gazının bileşimi veya nem içeriğinin değiştirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Değişikliklerin şampiyonaya etkisi nasıl olacak?

Değişikliklerin güç dengesini ya da sezonu, pilotları ya da takımları nasıl etkileyeceğini şimdiden söylemek zor ancak kesin olan bir şey var ki, şu ana kadar birileri lastik basınçlarıyla oynayarak avantaj kazandıysa, onlar kayıp yaşayacaktır.

Bu sene ön lastiklerin profilinde ve yapısında yapılan değişikliğin ardından lastiklerde ince noktayı bulmak zor bir hal almıştı.

Bu yüzden bu seneki sıralamalarda lastikleri hazırlama konusunda farklı stratejiler görüyoruz. Kimisi tek bir hazırlık turunun ardından hızlı tur atarken, kimisi oldukça yavaş iki turun ardından hızlı turunu atıyor. Bu hafta sonu ilk kez uygulanacak prosedürlerde, bu açıdan farklı durumlar görebiliriz.

Bu sene yarışlardaki strateji hamlelerinde de değişiklik oldu. Lider pilotlar, arkasındaki sürücülerin pit aralığından çıkmak için fark açmakla, arkadakilerin pit stop yapmasıyla geç pit stop yaparak yerini korumaya çalışma arasında denge bulmaya çalışıyorlar.

Fransa GP'den itibaren değişecek lastik basınç prosedürünün takımlar üzerinde etkisi olursa, tüm bunlarda değişiklik görebiliriz.

Ancak açık olan bir şey var ki, tüm takımlar sadece kurallara uygun hareket etmek için değil aynı zamanda bir şekilde diğerlerinden önde olmak için yeni teknik direktif üzerinde çok çalışacaktır.

Yeni protokollerin benimsenme süreci, sürekli olarak takımların çalışma şekline adapte olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Yeni protokollere adapte olma süreci, takımların sürekli olarak bir şeylere adapte olmaları gerektiğinin bir başka işareti. Ancak teknik kurallarda yazılanlar ve sonradan verilen teknik direktiflerle pist üstünde yaşananlar kontrol altında tutulabiliyor.