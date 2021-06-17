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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Raikkonen: "Umarım cadde pistleriyle benzer pozisyonlarda oluruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Paul Ricard yarışında cadde pistlerinden daha rekabetçi olmasalar da en azından benzer seviyede olmalarını umuyor.

Raikkonen: "Umarım cadde pistleriyle benzer pozisyonlarda oluruz"

Alfa Romeo, hem Monako hem de Bakü'de iyi bir performans gösterirken, her iki yarışta da birer puan almıştı.

Bu hafta sonu normal yarış pistlerinden ilki gerçekleştirilecek ve Paul Ricard geçmişte Alfa Romeo için iyi pistlerden biriydi.

Bu hafta sonu neler beklediği sorusuna Raikkonen, "Doğruyu söylemek gerekirse nerede olacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Daha iyi olmasak da benzer pozisyonda olabilmeyi umuyoruz. Fakat sanırım yarışların çoğunda, benzer pozisyonlarda yani 11-12. sıralarda bulunduk."

"Haliyle bu hafta sonu çok farklı olmamalı, fakat asla neler olacağını bilemezsiniz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Umarım her şey sorunsuz şekilde gider. 2019'da burada oldukça iyiydik. Bakalım neler olacak." cevabını verdi.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Alfa Romeo'nun daha fazla zaman kazanabileceği alanlar olduğunu söylemişti.

Takımın yarışta mı yoksa sıralama turlarında mı daha fazlasını yapabileceği sorusuna Raikkonen, "Bence nerede performans kazanırsak kazanalım bundan memnuniyet duyabiliriz. Fakat kesinlikle sıralama turları demek istiyorum. Son birkaç sıralama turları daha iyi geçse bile temelde o kadar da iyi değildi. Kendinizi daha ileriye taşıdığınızda, mücadelede olmak biraz daha kolay olur. Fakat bilirsiniz her şeyi geliştirmeliyiz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Paul Ricard geçişin kolay olduğu pistlerden biri değil ve bundan ötürü sıralama turları daha önemli olabilir.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Raikkonen," Gittiğimiz her pistte genel olarak geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden buranın diğerlerinden daha kötü olduğunu sanmıyorum. Bu, pek çok şeye bağlı, eğer herkes çok benzer hızdaysa o zaman zor olacak. Fakat bu, Formula 1 için normal bir şey." dedi.

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