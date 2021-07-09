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Formula 1 Haberler

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"

Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, rakip takımların kendisine ilgi gösterdiğini fakat geleceği hakkında henüz bir fikri olmadığını açıkladı.

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo'nun Red Bull'dan ayrılmasıyla Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kariyerine devam etmişti. Ancak bu durum, Fransız pilot için çok uzun sürmedi. Gasly, sezonun ortasında tekrar Toro Rosso'ya (şimdiki adıyla AlphaTauri) gönderildi ve takımdaki yerini ise bu sezon Formula 1'e ara veren Alex Albon aldı.

AlphaTauri'yle birlikte birkaç podyum alıp bir kere yarış kazanmış olsa da, Fransız pilot hedefinin Red Bull'un ana takımına dönmek olduğunu daha önce de defalarca belirtmişti.

Yine bu konu hakkında F1.com'a konuşan Gasly, geleceği hakkında şu anda pek bir fikri olmadığını söyledi.

"Gelecek yıl beni nelerin beklediğini henüz ben de bilmiyorum. Bunu Red Bull ve Helmut Marko ile görüşeceğiz. Planlarının ne olduğunu ve Marko'nun ne istediğini bilmiyorum. Red Bull'a mı gideceğim, AlphaTauri'de mi kalacağım ya da başka bir yere mi gideceğimi bilmiyorum."

Gasly, rakip takımların kendine ilgi gösterdiğini de ekledi.

"Rakip takımlar bana ilgi gösteriyorlar ve ben de AlphaTauri için maksimumu ortaya koyarak neler yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum."

"Takımdan ve performansımızdan gerçekten çok memnunum. Umarım bu yıl takımlar şampiyonasında, takım tarihinin en iyi sonucunu alırız çünkü amacım bu. Sonrasında hangi seçeneklere sahip olduğumu ve hangilerinin en çekici olacağını göreceğiz. Sonuçta kararı veren Red Bull. Neler yapacağımızı görüşeceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Erik Junius

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2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

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