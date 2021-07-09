McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Carlos Sainz’ın McLaren’dan ayrılması ardından takıma katılan Ricciardo’dan 2021 sezonu ve sonrası için büyük beklentiler vardı. Fakat şu ana dek Avustralyalı pilot, güçlü bir performans göstermekte zorlandı.

Ricciardo, sezonun ilk bölümü boyunca takım arkadaşı Lando Norris’in temposunu yakalayamadı ve hatta buna yaklaşamadı bile denilebilir. İlk 8 yarışın ardından iki McLaren pilotunun arasındaki puan farkı 61'e kadar çıktı.

Avustralyalı pilot, pek çok kez araca alışmak konusunda ne kadar zorlandığından bahsetti ve Seidl, pilotunun bu kadar zorlanacağını düşünmediği için sürprize uğramış olabileceğini düşünüyor.

Buna rağmen takım patronu Ricciardo’nun performansının hem kendisi için hem de takım için hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

RTL’ye verdiği demeçte bu konu hakkında konuşan Seidl, “Bence takım değiştirmenin bu kadar zor olmasını beklemiyordu.”

“Kendisi hayal kırıklığına uğradı ve aynı şekilde biz de çünkü daha hızlı olacağını düşünmüştük.” dedi.

Yine de Ricciardo’nun eninde sonunda tekrar iyi bir form yakalayacağına inandığını vurguladı ve “Hâlâ bir noktada aracı tam anlamıyla anlayacağından ve performans göstermeye başlayacağından eminim.” diye ekledi.

Ricciardo’nun yaşadığı sorunlara rağmen McLaren takımlar şampiyonasında 3. sırada bulunuyor ve bu, büyük oranda Norris sayesinde gerçekleşti.

Britanyalı pilot, şüphesiz 2021’in en etkileyici isimlerinden biri oldu ve bu sezon kazandığı 3 podyumla şu anda pilotlar şampiyonasında Valtteri Bottas’ın önünde dördüncü sırada bulunuyor.

Seidl, 21 yaşındaki pilotun yarış günlerinde gösterdiği azim ve istikrardan oldukça memnun olduğunun da altını çizdi.

“Yarışlarda nasıl bir yaklaşım sergilediğini görmek harika.”

“Çok iyi bir ilk tur geçirmese bile endişelenmiyor. Öne geçmek için fırsatlar arıyor ve buluyor. Bunu inanılmaz bir sakinlikle ve etkileyici bir azimle yapıyor.”

“Neredeyse hiç hata yapmıyor.”

Fakat Seidl, yine de genç pilotun gelişmesi gereken noktalar olduğunu söylemekten de çekinmiyor.

“Açıkçası Formula 1’deki üçüncü yılınızda tamamen eksiksiz bir pilot olmuyorsunuz ama kaydettiği ilerleme çok etkileyici.”

Ayrıca Alman takım patronu, Norris’in kontratını uzatmayı seçmelerinin zor bir karar olmadığını söyledi.

“İlk yıldan ikinci yıla kadar gösterdiği gelişmeyi gördükten sonra geçtiğimiz yılın sonunda bizim için her şey açıktı. Ona güvenebileceğimizi biliyorduk.”

“O, takımda bizimle birlikte çok mutlu. Bu yüzden, kontratını erken bir tarihte uzatmak kolay ve mantıklı bir karardı.”

Lando Norris, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius