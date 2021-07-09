Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Ekleyen:

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Daniel Ricciardo’nun takıma katıldığında beri sergilediği performansla hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti.

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Carlos Sainz’ın McLaren’dan ayrılması ardından takıma katılan Ricciardo’dan 2021 sezonu ve sonrası için büyük beklentiler vardı. Fakat şu ana dek Avustralyalı pilot, güçlü bir performans göstermekte zorlandı.

Ricciardo, sezonun ilk bölümü boyunca takım arkadaşı Lando Norris’in temposunu yakalayamadı ve hatta buna yaklaşamadı bile denilebilir. İlk 8 yarışın ardından iki McLaren pilotunun arasındaki puan farkı 61'e kadar çıktı.

Avustralyalı pilot, pek çok kez araca alışmak konusunda ne kadar zorlandığından bahsetti ve Seidl, pilotunun bu kadar zorlanacağını düşünmediği için sürprize uğramış olabileceğini düşünüyor.

Buna rağmen takım patronu Ricciardo’nun performansının hem kendisi için hem de takım için hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

RTL’ye verdiği demeçte bu konu hakkında konuşan Seidl, “Bence takım değiştirmenin bu kadar zor olmasını beklemiyordu.”

“Kendisi hayal kırıklığına uğradı ve aynı şekilde biz de çünkü daha hızlı olacağını düşünmüştük.” dedi.

Yine de Ricciardo’nun eninde sonunda tekrar iyi bir form yakalayacağına inandığını vurguladı ve “Hâlâ bir noktada aracı tam anlamıyla anlayacağından ve performans göstermeye başlayacağından eminim.” diye ekledi.

Ricciardo’nun yaşadığı sorunlara rağmen McLaren takımlar şampiyonasında 3. sırada bulunuyor ve bu, büyük oranda Norris sayesinde gerçekleşti.

Britanyalı pilot, şüphesiz 2021’in en etkileyici isimlerinden biri oldu ve bu sezon kazandığı 3 podyumla şu anda pilotlar şampiyonasında Valtteri Bottas’ın önünde dördüncü sırada bulunuyor.

Seidl, 21 yaşındaki pilotun yarış günlerinde gösterdiği azim ve istikrardan oldukça memnun olduğunun da altını çizdi.

“Yarışlarda nasıl bir yaklaşım sergilediğini görmek harika.”

“Çok iyi bir ilk tur geçirmese bile endişelenmiyor. Öne geçmek için fırsatlar arıyor ve buluyor. Bunu inanılmaz bir sakinlikle ve etkileyici bir azimle yapıyor.”

“Neredeyse hiç hata yapmıyor.”

Fakat Seidl, yine de genç pilotun gelişmesi gereken noktalar olduğunu söylemekten de çekinmiyor.

“Açıkçası Formula 1’deki üçüncü yılınızda tamamen eksiksiz bir pilot olmuyorsunuz ama kaydettiği ilerleme çok etkileyici.”

Ayrıca Alman takım patronu, Norris’in kontratını uzatmayı seçmelerinin zor bir karar olmadığını söyledi.

“İlk yıldan ikinci yıla kadar gösterdiği gelişmeyi gördükten sonra geçtiğimiz yılın sonunda bizim için her şey açıktı. Ona güvenebileceğimizi biliyorduk.”

“O, takımda bizimle birlikte çok mutlu. Bu yüzden, kontratını erken bir tarihte uzatmak kolay ve mantıklı bir karardı.”

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
1/1

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"

Önceki haber

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 s
2
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
3
Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

2 s
4
TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

2 s
5
Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

17 dk
Son Haberler
McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti
F1

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

17dk
Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"
F1

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"

57dk
2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
F1

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 s
Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"
F1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

2 s
Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi”
F1

Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi”

3 s
Son Videolar
Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor" Avusturya GP
Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi” Avusturya GP
Formula 1

Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi”

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Ricciardo: "Centilmenlik anlaşmasını bozanlar, sorunlar yaşamayı beklemeli"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Centilmenlik anlaşmasını bozanlar, sorunlar yaşamayı beklemeli"

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Son Haberler

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Rakip takımlar bana ilgi gösteriyor"

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.