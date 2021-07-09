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2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

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1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Türkiye Grand Prix'sinin biletlerinin pazartesi günü Biletix.com üzerinden satışa sunulacağı duyuruldu.

2021 Türkiye GP biletleri pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

F1, bu sezon ilk olarak 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'sinin karantina kuralları nedeniyle iptal olmasının ardından Türkiye Grand Prix'sinin bu etkinliğin yerini alacağını duyurmuştu.

Ancak İngiltere hükümeti tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış ertelenmek zorunda kalmıştı. 

Fakat Singapur GP'nin haziran ayının başında iptal edilmesinin ardından Formula 1, Türkiye'yi yeniden takvime döndürdü ve birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Formula 1'in tekrardan Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Böylelikle F1, 23 yarışlık takvimi koruyacak ve Rusya-Türkiye-Japonya'dan oluşan üçlü bir yarış ortaya çıkmıştı. 

Bu gelişmelerin ardından elbette bütün F1 severlerin aklına gelen ilk şeylerden biri de yarışın seyircisiz yapılıp yapılamayacağıydı. 

Yarışın seyircili olacağının açıklanmasının ardından herkes biletlerin satışına odaklanmıştı ki konu hakkında bugün daha çok detay ortaya çıktı. 

Biletler 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Biletix.com'dan satışa sunulacak. Biletler farklı kategorilerde, geniş fiyat aralıklarıyla satışa sunulacak. Bilet fiyatlarının 31 Temmuz'a kadar indirimli olması bekleniyor. 

İntercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz."

"Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti İntercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz. Bilet satışlarıyla ilgili ayrıntıları pazar günü açıklayacağız."

Bilet satışlarıyla ilgili daha çok bilgi açıklandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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