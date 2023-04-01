Gasly: "İlk dördün mümkün görünmediğini biliyorduk"

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Alpine, antrenman turlarında çok iyi performans ortaya koymuş ve bundan ötürü sıralama turlarında öndekilere yakın olacakları yorumları yapılmıştı.

Ancak Esteban Ocon ikinci bölümde elenirken, Pierre Gasly dokuzuncu oldu.

Üçüncü seanstaki performansları göz önüne alındığında bu sonucun kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorusuna Gasly, "Seansa ilk dördün ilk dörtte olduğunu bilerek başladık."

"Bu açıdan mücadele etmeyi beklediğimiz yere geldik. Bu koşullarda lastikleri ısıtmak kesinlikle zordu, aracı doğru zamanda doğru aralığa getirmek kolay değildi, bugün bunu mükemmel yapmak imkansızdı."

"Bu yüzden her şey daha çok tur atabilmekle ilgiliydi. Şu anda en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu açıdan yükselmeye devam etmek harika."

"Genel olarak takımla her şeyin doğru yolda gittiğini düşünüyorum. Tabii ki bakmamız ve son birkaç ondalığı bulmak için geliştirmemiz gereken şeyler var."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Potansiyel olarak biraz daha fazlası varmış gibi hissediyorum ama genel anlamda, şu anda bulunduğumuz yerdeyiz."

"Dokuzuncu sıranın iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bence iyi bir iş çıkardık. Kendimi her tur daha da geliştirdim ve son bölüme kaldım. Bunu Melbourne'da ilk kez yaptım ki bu harika."

"Yarış ilginç olacak çünkü çoğu takımın yarış temposuyla ilgili bilgisi yok. Dokuzuncu sıradan başlayarak neler yapabileceğimi göreceğim ama mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışacağım." dedi.

Bu hafta sonu ritim yakalamanın çok mu zor olduğu sorusuna Gasly, "Benim için lastik ısıtmanın çok ama çok zor olduğunu söyleyebilirim. Asla mükemmel değildi ve durumun herkes için benzer olduğunu tahmin ediyorum."

"Bu yüzden genel olarak ilk ona girdiğimiz için oldukça memnunum." cevabını verdi.

Gasly, takıma alışmaya devam ettiğini de ekledi.

"Geçen yıl bazen 'tamam, bu çok temiz bir turdu' diyebiliyordum, her şey çok düzgün gidiyordu."

"Şu anda gerçekten böyle değil. Genel olarak iyi adımlar attığımızı düşünüyorum fakat kat etmemiz gereken daha fazla mesafe var."

"Her hafta sonu, istediğim araç dengesine giderek daha fazla yaklaşıyoruz."