Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"

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Sergio Perez'in ilk bölümde elenmesinin ardından Alonso'nun pazar günkü yarışa ikinci cepten başlaması bekleniyordu.

Ancak sıralama turlarında Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton sürpriz şekilde İspanyol sürücüyü geride bıraktılar.

Dördüncü sıraya gerilemesine rağmen Alonso, Melbourne'ün Aston Martin'in bu sezonki en iyi sıralama performansı olduğunu düşünüyordu.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, takımın Albert Park performansıyla ilgili soru üzerine Alonso, "Bizim için normal bir sıralama turlarıydı. Her seansta biraz daha geliştik."

"Performans açısından bakarsak, tartışmasız şekilde en iyi sıralama seansımızdı, pole pozisyonuna en yakın olduğumuz sıralama turları buydu."

"Bu yüzden kendimi hızlı hissediyorum. Ayrıca bu aracı sürmenin hem çok keyifli hem de çok kolay olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bahreyn'de Alonso, Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde beşinci oldu. Suudi Arabistan'da ise Sergio Perez'in 0.465 saniye gerisinde üçüncü sıradaydı. Şimdi ise Alonso ile Verstappen arasındaki fark 0.407 saniye.

Ancak Melbourne, Cidde'ye kıyasla 11 saniye daha hızlı bir pist. Bu açıdan Alonso'nun görüşü pek de doğru görünmüyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Melbourne'deki cadde pistinde Russell ve Hamilton'ı geçmenin zor olacağını kabul ediyor ancak yine de ikinciliği hedefliyor.

İspanyol pilot, "Yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Mercedes araçları üçüncü bölümde çok hızlıydı ve daha iyi iş çıkardılar fakat onlarla savaşıp savaşamayacağımızı yarın göreceğiz."

"Cidde'de tempomuz çok benzerdi, bu yüzden önden başlarlarsa onları geçmenin çok zor olacağını düşünüyorum."

"Bence yarın yarış Red Bull, iki Mercedes ve muhtemelen Ferrariler arasında geçecek. Bu serin şartlarda burada daha iyiler, bu yüzden ilginç bir yarış olacak." dedi.

Alonso, Mercedes'in temposuna ise şaşırmadığını ekledi.

"Şaşırmadım çünkü Cidde'de sanırım Pazar günü aramızda 0.1 saniye vardı. Burada, dün Lewis ile ikinci en iyi zamanı yaptılar. Eğer yorumlarını okursanız, kesinlikle Q3'ün dışında kalacakmış görünüyorlar ama aslında o kadar da kötü değiller."

"Red Bull kadar iyi değiller - kimsenin Red Bull'a yaklaşabilecek bir aracı yok - ama daha iyiye gidiyorlar ve yakında birincilik için yarışacaklar."

"Geçen yıl bunu yaptılar ve çok kötü bir başlangıçtan sonra bile yarış kazandılar, bu yüzden sahip oldukları potansiyeli gösterdiklerini düşünüyorum."

"Kendimize bakarsak, Checo'nun Q1'de elenmesinin ardından, hata yapmadan iyi bir yarış çıkarmaya çalışacağız. Eğer podyuma çıkabilirsek harika olur. Dördüncülük de iyi olur, beşincilik de öyle."

"Biz puan almaya çalışacağız, umarım şampiyonada onunla arayı biraz kapatırız."