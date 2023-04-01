Bottas: "Neler olduğuna bakmamız gerekiyor"

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Valtteri Bottas, sıralama turlarının en hayal kırıklığı yaratan isimlerinden birisiydi ve sadece zaman turu kaydedemeyen Sergio Perez'in önünde 19. oldu.

Seansın ardından yüzü asık olan Bottas, "Tek söyleyebileceğim araçta biraz fazla önden kayma olduğu."

"Tabii ki bu olmamız gereken yerden yarım saniye ya da benzeri oranda geride kalmama neden olan bir şey değil."

"Bu yüzden -neler olduğu konusunda- gerçekten emin değilim. Biraz garip bir durum olduğu kesin."

"En hızlı turumda lastiklerin en iyi noktada olduğunu hissettim. Biraz trafik vardı, bu da birkaç ondalığa mâl oldu ama yarım saniye boyutunda değildi."

"Tam olarak emin değilim."

"Üçüncü antrenmanda biraz zorlandığımı hissettim. Önden kayma ile mücadele ediyorduk. Ayar değişikliği yaptık ama düzelmedi. Hepsi bu..."

"Yine de her şeyi doğru yaparsak, tur zamanları göz önüne alındığında ilk 10'a girebileceğimizi düşünmüştüm, maalesef yapamadık."

"Hâlâ öğrenilecek şeyler var." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas işin ilginç tarafının, araçtan çıkarılabilecek çok fazla performans olduğuna inanmaması olduğunu söylüyor.

"Buraya özgü olabilir çünkü daha fazla tur zamanı bulabileceğimi hissetmedim. En hızlı turun çok uzağında olmadığımı düşünüyordum. Fakat gerçekte, hislerime kıyasla çok geride kaldık."

"Umarım buraya özgüdür. Bir bakmamız lazım. Ayrıca yarış yarın yapılacak, ki bu hiç kolay olmayacak."

"Belki strateji açısından geriden başlamanın faydasını görebiliriz, ne de olsa kaybedecek hiçbir şeyimiz yok."

"Yarın daha sıcak olabilir ve durum öyleyse, bize zarar vermeyecek çünkü şimdiden daha kötü olamayız. Umarım yarın güneşli olur, rüzgar da biraz azalır."

Bottas, yeni ön kanadı kırmızı bayraklar nedeniyle tam olarak test edemediklerinin söylenmesi üzerine, "Kanadın olması gerektiği gibi çalıştığını görüyoruz."

"Sorunun bu olduğunu sanmıyorum çünkü bizi ileriye doğru götürdüğünü hissettim. Hatta rakamlar da bunu gösteriyor."

"Sadece rakiplerimize kıyasla düzlükte yavaş kalıyoruz, virajlarda ise fena değiliz."

"Bilmiyorum, doğru kanat seviyesinde olup olmadığımız bir muamma." ifadelerini kullandı.