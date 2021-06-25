Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”

Gasly, cuma günkü ilk antrenman seansında etkileyici bir performans sergileyerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak Honda, Gasly’nin aracının güç ünitesinde bir sorun tespit etti ve bu nedenle ikinci seansa katılamadı.

Fransız pilot, “Bu sabah tempo ve araç performansı anlamında harikaydı.”

“Ne yazık ki aracımın motorunda bir sorun tespit ettiler ve öğleden sonra risk almak istemediler, daha fazla kilometre yapmadan kontrol etmek istediler. Yani evet, ideal bir durum değildi.”

“Bunun ideal bir durum olmadığını biliyoruz ama sonuçta yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Bu yüzden, sadece büyük bir şanssızlıktı. Umarım, hafta sonunun geri kalanı boyunca bu bizi etkilemez.”

“Kendime çok güveniyorum ve öğleden sonra denemek istediğimiz birkaç şey vardı. Biraz zorlayıcıydı çünkü Yuki benim kadar iyi hissetmemişti.”

“Hâlâ birkaç soru işareti var ama umarım yarın sabah her şeyi kontrol edip sıralama turlarına kendimize güvenerek başlarız.” dedi.

Takım arkadaşı Tsunoda, ilk antrenman seansında Gasly’nin sadece 0.231 saniye gerisinde kalmış fakat ikinci seansta ancak 15. sıraya yerleşebilmişti.

Japon pilot, hızlı turunda aracının boşa geçtiğini söyledi ve bu da AlphaTauri’nin incelemesi gereken bir başka sorun daha olduğunu gösteriyor.

Tsunoda, “Yumuşak lastiklerle attığım hızlı turun sonunda güç kaybettim. Önceki tura kıyasla çok daha iyi geliyordum ama bu nedenle, orada çok fazla zaman kaybettim. Bu benim en iyi turum olacaktı. İdeal bir durum değil.”

“Paul Ricard’daki gibi uzun sürüşlerde zorlanıyorum, bu benzer bir sorun.”

“Kısa sürüş performansım iyi, bunu ilk antrenmandaki hızımdan da görebiliyoruz. Ancak uzun sürüş temposu...Bilmiyorum, yapmamız gereken çok şey var.” ifadelerini kullandı.

Şu anda AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Aston Martin’in 5 puan önünde, 5. sırada yer alıyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images