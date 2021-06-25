Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, ilk seansta 3. olurken ikinci seansta ise dördüncü oldu. Ayrıca, Valtteri Bottas da ikinci antrenman seansında pit yolunda spin attı ve seansı 12. sırada noktaladı.

Cuma günü ardından konuşan Mercedes takım patronu Wolff, antrenmanlarda düzlük hızlarının iyi olmadığını söyledi.

Wolff, “Harika bir seans değildi. Şu anda eksik olduğumuz noktalar ve bunların ne olduğunu bulmamız lazım. En çok zamanı düzlük hızımızdan kaybediyoruz. Bu öğleden sonra yarışıyor olsaydık, hiç hoş olmazdı.” dedi.

Bunun ardından Hamilton’ın kontrat görüşmelerinin ne durumda oldukları sorulduğunda Wolff, şu ana kadar görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti.

“Şu anda oldukça rahatız çünkü durum iyi ilerliyor.”

“Görüşmelere devam ediyoruz. Önümüze çıkan bir engel olmadı. Sadece anlaşmaya varılması birkaç gün daha sürecektir.”

“Yani, evet iyi konuşmalar yaptık.”

Hamilton, perşembe günü şu anki takım arkadaşı Valtteri Bottas’tan ne kadar memnun olduğunu dile getirmişti. Ayrıca sürücü kadrosunun “değişmesinin gerekmediğini” söylemişti.

Ayrıca Bottas’ın da bu senenin sonunda kontratı sona eriyor ve yerine George Russell’ın gelme ihtimali pek çok kişi tarafından biliniyor.

Takım arkadaşı değişikliği olması durumunda bunun Hamilton'ın kontratı için bir sorun olup olmayacağı sorulduğunda Wolff, “Hayır, biz [Hamilton’la] henüz kendi tercihlerimiz ve sürücü kadromuz hakkında konuşmadık.”

“Bunun, düşüncelerinin bir parçası olduğunu da düşünmüyorum.”

Wolff, Sky Sport’a verdiği bu demeçten hemen sonra bir basın toplantısında Mercedes’in Hamilton’a karşı sürücü seçiminde dürüst olacağını çünkü onun fikirlerini önemsediğini belirtti.

Wolff, “Sürücülerle alakalı konuşurken onunla paylaşmadığımız bir şey yok.”

“Diğer türlü de aynı şekilde Valtteri ile konuşurken ona karşı dürüst oluyorum. George’la da konuşurken hiçbir şeyi saklamıyorum çünkü gizli kalan bir şeyin olmasını istemiyorum.”

“Bu durumu gelecek için değerlendirmemiz lazım. Valtteri’nin bazı iyi hafta sonları oldu ama kötü hafta sonları da oldu, sadece bunları en aza indirmeliyiz.

“Sonrasında bir karar vereceğiz, Valtteri ya da George, önce seçtiğimiz kişiye haber vereceğiz ve o bizim pilotumuz olacak.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images