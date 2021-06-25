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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya'daki ilk günün ardından tek tur performansını geliştirmeleri gerektiğini fakat bu kez de yarış temposunun iyi göründüğünü söyledi.

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Ferrari pilotları, cuma günkü antrenman turlarında ilk 10'a girmekte zorlandılar ve genel olarak performans anlamında biraz geride gibi göründüler.

Fransa'da lastiklerde yaşadıkları sorunlar nedeniyle, temelde lastikleri daha iyi yönetmeye odaklanan Ferrari pilotları, seansların ardından verdikleri demeçte tek tur performansında geride kaldıklarını kabul ettiler.

Leclerc şöyle dedi: "Bugün en hızlı turda biraz zorlandık. Dolu depoyla ise diğerlerine kıyasla oldukça rekabetçi görünüyorduk."

"Artık sıralama temposunu geliştirmek için çalışmamız gerekiyor. Sezon başından beri genellikle tam tersiydi."

"Sanırım sıralama hızını artırmak için nerede çalışacağımızı az çok biliyoruz. Umarım yarın daha iyi bir sıralama için her şeyi bir araya getirebiliriz."

"Ancak zor olacak çünkü pazar günkü yarış için doğru aralıkta olduğumuzdan tam olarak emin değiliz. Fransa'da Cuma günü kendimizi oldukça mutlu hissettik ancak pazar günü kötü bir sürprizle karşılaştık. Bu yüzden şu anda bir şey söylemek çok zor."

"Fakat çok çalışıyoruz ve pazar günkü yarış için daha iyi bir konumda olduğumuzu hissediyorum. Sıralama turlarını biraz arttığımız takdirde her şey iyi olacak."

Her iki seansta da spin atan Sainz da benzer görüşte.

"Yoğun bir gündü. Aracı anlamaya daha fazla odaklanmaya çalıştık. En hızlı turda her şeyi bir araya getiremedik ama yaşadığımız sorunları geliştirmeyi başardık. Umarım zamanla her şeyi istediğimiz yere getirebilir ve bazı cevaplar alabiliriz."

"Buna biraz test fırsatı gibi yaklaşıyoruz çünkü burada iki haftada altı günümüz var. Bu da bize çok fazla veri elde etme fırsatı verecek."

“Fakat aynı zamanda her hafta sonundan maksimumu almak istiyoruz. Şampiyonada üçüncülük için savaşıyoruz ve en başından beri bunun tek yarışlık bir şey değil, orta ve uzun vadeli bir sorun olacağını söyledik."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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