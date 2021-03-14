Ferrari, difüzör bölgesine radikal kanatlar ekledi

Şu ana kadar Mercedes'in dalgalı tabanı ve McLaren'ın difüzör çözümü gibi diğerlerinden ayrışan tasarımlar görmüştük. Bu sefer Ferrari'nin rakiplerinden ayrı bir şey tasarladığı ortaya çıktı.

Ferrari'nin testler boyunca kullandığı bu tasarım, takımın kurallar nedeniyle kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalıştığını işaret ediyor. Kurallarda taban bölümüyle ilgili yapılan değişikliğin, arka tekerlek bölgesinde daha fazla türbülansla ve doğal olarak difüzör bölgesine daha türbülanslı hava gitmesiyle sonuçlanması bekleniyordu.

Takımlar, türbülanslı havayı azaltmak için farklı aerodinamik çözümler test ediyorlar.

Ferrari, tabanın arka tekerleklerin ön kısmına denk gelen bölümünde kendisine has karmaşık bir tasarımı olsa da, takım bununla kalmamış ve arka tekerleğin iç kısmında yani difüzör bölgesinde daha ilginç bir çözüm kullanmış.

Yukarıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere, arka tekerleklerin iç kısmına yani doğrudan difüzör bölgesine üç dikey kanatçık eklenmiş.

Bu kanatçıklar şüphesiz, arka lastiğin yan duvarından itilen türbülanslı hava akışının zeminden geçen hava akışına bir rahatsızlık vermesini önlemeyi amaçlıyor.

FIA'nın tabanda yaptığı değişikle birlikte arka fren kanalının alt kısmında yer alan kanatçıkların boyutunu kısaltmasını dikkate aldığımızda bu inanılmaz derecede önemli bir detay. Normalde fren kanalı üzerinde yer alan ancak bu sene 40 mm genişliğe düşürülen kanatlar, benzer görevi görüyordu ancak o kanatların kısaltılmasıyla etkisi de azaltılmıştı.

Ferrari'nin altta bulunan difüzörün yukarı kaldırılmasını kolaylaştırmak için zeminde oluşturulan çıkıntının kenarına bu kanatçıkları eklemesi, diğer taraftan iç taraftaki kola şişesi bölgesindeki akışı korumaya da yardımcı olabilir.

Bu akış yapısı her zaman önemliydi ancak bu sene, takımların difüzör öncesinde tabanda kaybettiği yere basma gücü nedeniyle daha önemli bir hal aldı.

Ferrari bu yüzden gelişim haklarını aracın arkasında kullanarak vites kutusu bölgesi ve süspansiyonlarda değişiklik yaptı. Bu kapsamda Ferrari de arka süspansiyonları yükselterek hava akışı için daha temiz bir güzergah açtı.

Bu, zemin kanalının şekline ve derinliğine yapılan revizyonlar ve yukarıdaki soğutma çıkış kaportasının kaldırılmasıyla desteklenmiş. Bunların tümü, akışın aracın orta bölümüne geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Diğer önemli değişiklikler

SF21 ilk tanıtıldığında aracın ön tarafı dikkat çekmişti. Takım, gelişim haklarını arkada kullandığı için ön tarafın yapısında tamamen değişiklik yapamadı ancak yine de aerodinamik tarafında önemli değişiklikler yaptı.

Burunda yapılan makyajla birlikte ön kanat bağlantıları daralırken, bu sayede takım gridde diğer takımlarda gördüğümüz tarzda burun altı pelerin kanat kullanabildi.

Bu arada takım, şasi ucundaki S-kanal çıkışının iki yanına 4'er parça kanatçık eklendi. Takım geçtiğimiz senelerde bu bölümde kanat kullanmamıştı. Bir önceki araçta S-kanal çıkışı doğrudan karoser üzerinden değil, bir başlık kullanılarak yapıldığı için bu tarz yan kenar kanatçıklarının kullanılması pek mümkün değildi.