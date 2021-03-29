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Formula 1 / Son dakika

Gasly büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yarışın ilk turlarındaki temas nedeniyle ön kanadını kırmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Gasly büyük hayal kırıklığı yaşıyor

AlphaTauri pilotu, yarışa beşinci sıradan başladı ve ilk turda McLaren sürücülerine geçilmekten kurtulamadı.

Fransız sürücü, Ricciardo ile savaşırken Avustralyalı pilotun sol arka lastiğine çarptı ve ön kanadını kırdı. Sonrasında kendisi için çok zor bir yarış oldu.

Gasly, "Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradım. McLaren ile temas ettiğim zaman, ki bunun benim hatam olup olmadığını bilmiyorum çünkü henüz görüntüleri görmedim, o noktadan sonra yarışım bitti."

"Ön kanadım kırıldı ve tabanım hasar aldı, durum çok zordu. Yarışın sonuna doğru biraz daha fazla sorun yaşamaya başladık ve bu da aracı yarıştan çekmemiz gerektiği anlamına geliyordu."

"Ancak, açıkçası çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Ferrari ve McLaren ile birlikte iyi bir mücadeleye girmiştik. Bugün bazı iyi puanlar alma fırsatını kaçırdık ve gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Neden yarış dışı kaldığı sorusuna Gasly, "Bunu takımla ikinci kez kontrol etmem lazım. Bana sadece yarışı bırakmam gerektiğini söylediler, çünkü başlangıçtan itibaren araç ile ilgili sorunlarımız vardı ve ve bu yüzden zorlasak da yarışı bitirmek mümkün olmadı." cevabını verdi.

Gasly yarıştan hiçbir keyif almadığını da ekledi.

"Gerçekten berbattı. McLaren ve Ferrari ile mücadele edecek hızımız vardı ve ilk turun ardından herkesin bir dakika gerisine düştüm. Araçta hasar vardı. Açıkçası çok hayal kırıklığı yaşadım. Ancak olumlu yöne baktığımızda, tüm hafta sonu güçlü bir tempomuz vardı ve bu şekilde devam ettiğimizden emin olmalıyız. Tüm bu ruhu önümüzdeki yarışlara saklıyoruz ve eminim sonraki yarışlarda onlarla savaşabiliriz."

"Yine de bilirsiniz, bugün çok şey yapabilirdik ama olmadı. Bence tüm hafta sonu sahip olduğumuz tempo, Ferrari ve McLaren'la savaşabilmek, tüm bunlar olumluydu. Yani bu şekilde sonlanması bende hayal kırıklığı yaratıyor fakat Imola'ya odaklanıyoruz."

Yarıştan neler öğrendiği sorusuna Gasly, "Bu yarış, temastan sonra çok zorlaştı ve bu yüzden bizim açımızdan bir şey öğrenmek zordu. Fakat bence tüm hafta sonu ve sıralama turları gerçekten güçlü geçti. Cuma günü uzun sürüşlerde çok güçlüydük ve hem Ferrari hem de McLaren'la savaşacaktık. Ancak başaramadık. Bu yüzden sadece işimizi yapmalıyız ve bir sonraki odaklanıp, orada puan aldığımızdan emin olmalıyız." cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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