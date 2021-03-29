Alonso'nun yarış dışı kalmasına sandviç poşeti sebep olmuş

İspanyol sürücü, 2021 sezonunun ilk yarışında nispeten iyi bir performans sergiledi ve ilk ona girmeyi başardı.

Alonso, küçük batarya problemlerine rağmen Alpine için ilk yarışta puan toplayacak gibi görünüyordu. Sonrasında ise frenlerin çok ısınmasıyla boğuşmaya başladı ve pek çok blokaj yaşadı.

Devam eden sorunların ardından da pite gelerek yarışı bıraktı.

Fransız takım, yarıştan sonraki analizlerinde, bir sandviç poşetinin fren soğutma kanalına girdiğini keşfetti.

Alpine’in yöneticisi Marcin Budkowski ise konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’İlk pit stopundan sonra, bizi aracın performansını düşürmeye iten bir sorun vardı. İkinci pit stopundan sonra, bir sandviç poşetinin, Fernando’nun arka fren soğutma kanalına kaçtığını anlamış olduk.’’

‘’Bundan dolayı aracın sıcaklığı çok yükseldi ve fren sistemine zarar verdi. Biz de güvenlik sebeplerinden dolayı onu yarıştan çekmek zorunda kaldık. Bu, Alonso’nun ilk yarışıydı ve güçlü de gidiyordu, büyük şanssızlık.’’

Formula 1’e döndüğü ilk yarışta puan alamasa da, Alonso dönüşünden keyif almış.

Alonso, ‘’Öncelikle, Formula 1’de yarışmaya dönmek harika. Start eğlenceliydi, birkaç sıra kazandık ve eski arkadaşlarımla çekişmeli mücadeleler yaşadım. Ancak damalı bayrağı görememek üzücüydü.’’

‘’İkinci pit stoptan sonra bir arka fren sorunu olduğunu anladık. Bir çöp, fren soğutma kanallarına girerek, aracın fazla ısınmasına neden oldu.’’

‘’Yarışa bakarsak, orta grup birbirine çok yakındı. 0.1-0.2 saniye bile sırayı büyük oranda değiştiriyordu. Bence çok ilginç ve bol mücadeleli bir sezon olacak. Imola’da tekrar mücadele edeceğiz.’’ dedi.

Alpine, Bahreyn’den puansız ayrıldı. Esteban Ocon, Vettel’le olan temaslarından sonra yarışı 13. olarak tamamladı.

Konu hakkında konuşan Ocon, ‘’Seb, sonlara doğru lastiklerini kilitledi ve aracıma çarptı. Sonrasında özür diledi. Hepimiz hata yaparız, bunlar olabilir. Genel olarak gün performansımız zayıftı.’’ dedi.