Wolff: "Pist limiti kuralları 'Shakespeare romanı' gibi olamaz"

Pist limitleri konusu 2021 Formula 1 sezonunun eğlenceli açılış yarışında oldukça önemli bir rol oynadı.

Bitiş çizgisine 4 tur kala Red Bull pilotu Max Verstappen, 4. virajda lider Lewis Hamilton’ı geçmiş, ancak geçiş esnasında pist limitlerini aştığı için birinciliği yeniden son dünya şampiyonuna vermek zorunda kalmıştı.

Sıralama seansında 4. virajdaki pist limiti ihlalleri, tur sürelerinin silinmesine neden olmuştu. Ancak Pazar günü yapılan yarış başında pilotlar bu limitleri aşma yetkisine sahiplerdi.

Birkaç kez pist dışına taştıktan sonra takımı Lewis Hamilton’a ‘yarış kontrolden gelen bir uyarı nedeniyle’ pist sınırları içinde kalması gerektiğini söyledi. Bu durum, yarışın ortasında ironik bir şekilde Britanyalı pilotun Verstappen ile olan mücadelesinde lehine döndü.

Yarış kontrolün bu müdahalesi, pist sınırları kuralları konusunda yeni bir kafa karışıklığına yol açtı ve Mercedes takım patronu Wolff, FIA'yı gelecekte daha net ve tutarlı olmaya çağırdı.

Wolff, “Ben de en az sizin kadar şaşkınım. Yarışın başında 4. virajdaki pist limiti ihlallerinin cezalandırılmayacağı söylendi ve ardından yarışta birdenbire, virajı açıktan almaya devam edersek bunun bir avantaj olarak görüleceğini ve potansiyel bir cezayla sonuçlanabileceğini öğrendik.”

"Neticesinde bu karar aslında yarışı kazanmamızı sağladı. Max yarış kurallarında yazıldığı gibi pist limitlerini aşarak bir avantaj elde etti, pozisyonu geri vermek zorunda kaldı ve bu durum bizim zaferimizi kurtardı. Bu nedenle verilen mesajlar açık ve mutlak olmalıdır. Bir Shakespeare romanı gibi yoruma açık olmamalıdır.” dedi.

Wolff, kendisinin ve Mercedes yarış direktörü Ron Meadows'un bu durumu açıklığa kavuşturmak için yarış sırasında FIA yarış direktörü Michael Masi ile iletişime geçtiklerini açıkladı.

Wolff, "Sürücülere yarış öncesinde verilen mesaj 4. virajdaki pist limiti ihlallerinin yarışta cezalandırılmayacağı şeklindeydi,"

"Ron ve ben yarış sırasında Michael (Masi) ile görüştük. Michael kurallara ithafen ‘pist sınırlarının avantaj elde edilmediği sürece aşılabildiğini ve bunların kurallarda yazılı olduğunu’ söyledi. Ben bu maddeleri görmedim.”

“Bence bunu anlamak basit olmalı, böylelikle kurallar herkes tarafından rahatça anlaşılır ve pilotlar yarış esnasında neyin izin verilip verilmediği görmek için aracın içinde kural kitabını açıp okumak zorunda kalmazlar.” dedi.

Çeviri: Ece Kaya