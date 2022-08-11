Gasly: "Artık en iyi takımlarda yarışmak için hazırım"

Haberi dinle

Pierre Gasly'e en iyi takımlardan birisi için yarışma fırsatı, 2019 yılında Red Bull tarafından verildi ancak Fransız pilot, sadece yarım sezonun ardından AlphaTauri'ye gönderildi.

Fransız sürücü o dönem çok istikrarsızdı ve bundan ötürü koltuğunu kısa süre içerisinde kaybetti.

Ancak o günden bu yana AlphaTauri ile harika sezonlar geçiren Gasly, değerini yeniden kanıtlamış oldu.

2023 yılında AlphaTauri'de yarışmaya devam edecek fakat sonrasında kendisine Red Bull fırsatı tanınmaması durumunda ayrılabileceği düşünülüyor.

Kontratını 2023 sonuna kadar uzatmadan önce yaşananları Motorsport.com İtalya'nın özel röportajında değerlendiren Gasly, "Red Bull ile olan durumum açık; Onlarla hâlâ bir yıllık kontratım daha var."

"Sanırım bu dönemde adımın karıştığı pek çok söylenti vardı çünkü Red Bull benimle ilgili tam olarak ne planladığını henüz net şekilde açıklamamıştı."

"Çok fazla söylenti olduğu için Helmut ile de konuştum çünkü halihazırda devam eden sözleşmenin ötesinde, her yıl gelecek hakkında konuşma yapıyoruz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Peter Fox

"Beni AlphaTauri'de tutmak istedikleri konusunda çok açıktı. Perez ile anlaştıktan sonra burada kalmamı istediler ve sözleşmem sona erene kadar da devam edeceğim. Gelecek yıl Red Bull bünyesindeki 10. yılım olacak, ki bu inanılmaz. Sonrasında ne olacağını da hep birlikte göreceğiz." dedi.

Gasly, adının Mercedes ve McLaren gibi takımlarla anılmasıyla alakalı, "Bundan memnunum. Formula 1'de sadece bir sezon geçirdikten sonra Red Bull'a geçtim ve o zamanlar bana büyük bir fırsat verdiler çünkü potansiyelimi gördüler. Şimdi baktığımda, Formula 1'de geçirdiğim bu beş yılın ardından daha komple bir sürücü olduğumu düşünüyorum."

"Çok daha fazla tecrübem var ve takımla daha verimli çalışıyorum. Araçtan tam olarak ne istediğimi artık daha iyi biliyorum. Geri bildirimlerim de çok daha net. Yani büyüyorsunuz ve öğrenmeye devam ediyorsunuz."

"Kendimi en iyi takımlar için artık çok daha hazır hissediyorum çünkü daha komple bir sürücüyüm. Sanırım orta grup aracıyla iyi sonuçlar alabileceğimi gösterdim, AlphaTauri'ye saygım büyük ama her zaman büyük takımlarla arada fark oluyor."

"Buna rağmen podyuma çıktık hatta yarış bile kazandık ki bunu yapmak imkansız gibiydi. %1 şansımız vardı ve başardık. Geçen sene çok tutarlı geçti ve kanıtlamak istediğim şey de buydu. Her zaman mücadelede olabileceğimi, sıralama turları ve yarışta takıma puanlar getirebileceğimi gösterdim."

"Bence AlphaTauri'de bir pilot olarak en iyi yılımdı ve bu takıma geri döndüğümden beri harika yarışlar çıkarıp, hatırlanacak günler geçirdik." dedi.