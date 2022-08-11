Pourchaire: "Bir sezon daha Formula 2'de yarışacak kadar param kalmadı"

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17 yaşına girmesinden sadece bir ay sonra Formula 2'ye adım atan Theo Pourchaire, şu anda Formula 1'deki en heyecan verici sürücülerden biri olarak kabul ediliyor.

2021'deki ilk yılında seriye damgasını vuran ancak yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle şampiyonluk savaşına dahil olamayan Pourchaire, şu anda Sauber'in sürücü programında yer alıyor ve İsviçreli şirket tarafından destekleniyor.

Şampiyonayı ikinci götüren genç sürücünün gelecek yıl Alfa Romeo ile spora girip girmeyeceği tartışılırken, takım bu konuda acele etmek istemiyor çünkü olası bir düşük performansın, genç sürücünün kariyerine mâl olmasından korkuyor.

Yine de Pourchaire, şampiyon olamasa dahi gelecek yıl Formula 2'ye katılmayacağını dile getirdi.

France Racing'e konuşan genç yetenek, ”Bu, FIA F2'deki son sezonum. Bir sezon daha burada olmayacağım."

"Finansal anlamda bunu yapmak mümkün olmayacak. İyi bir çözüm de değil. Bir şampiyonada iki sezon geçirmek sürücü için yeterlidir."

“F1'e gitmezsem ne yapacağımı bilmiyorum. Henüz bu konuyu çevremle birlikte düşünmedik. Göreceğiz. Birkaç fırsat doğabilir."

"Yine de F2'de dört yarışım daha var, tek bildiğim bu. Gerisini sonra göreceğiz.” dedi.

Pourchaire hayalinin Formula 1'e girmek olduğunu da gizlemiyor.

"F1'i hiç düşünmüyorum! (Gülüyor) Elbette benim için bir rüya olmaya devam ediyor."

"Şimdi FIA F2'de yarıştığım için mutluyum. Kariyerime ve geldiğim yere baktığımda, FIA F2'de yarışmanın zaten harika olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün F1 fırsatım olur, belki olmaz."

"Antrenmanlarda aracı kullanıp kullanamayacağımı bilmiyorum ama sadece kendi F2 sezonuma odaklanacağım. Fırsat olursa da değerlendireceğim."

Pourchaire'nin tek koltuklu yarışlara 2018 yılında geçiş yaptı ve F2 hariç katıldığı her seride ilk ikiye girdi.