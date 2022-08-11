2026 motor düzenlemelerinde sona gelindi

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bugün itibariyle 2026 motor düzenlemelerinde sona gelindiğinde ve bu kurallar sayesinde spora yeni üreticilerin girmesini beklediklerini dile getirdi.

Porsche ve Audi'nin Formula 1'e girmeye uzun zamandır ilgi gösterdiği zaten biliniyordu ancak henüz kendilerini resmi olarak açıklamadılar.

Bu iki üretici de, spora girişini açıklamak için 2026 motor düzenlemelerinin kesinleşmesini bekliyorlar ve şimdiye kadar bu açıdan herhangi bir resmi adım atılmadı.

Yeni motorlar bu iki üreticinin istediği doğrultuda geliştiriliyor. Bu kapsamda 1.6 litrelik V6 turbo motorla devam edilecek fakat MGU-H, artık güç ünitesinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine MGU-K ünitesinden daha fazla güç elde edilecek.

Böylelikle motorun maliyeti düşecek ve aynı zamanda eskisi kadar karmaşık olmayacak. Bu, sürdürülebilir yakıtların kullanılmasıyla desteklenecek.