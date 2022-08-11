2026 motor düzenlemelerinde sona gelindi
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2026 Formula 1 motor düzenlemelerinde sona gelindiğini ve belgelerinde Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulduğunu açıkladı.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bugün itibariyle 2026 motor düzenlemelerinde sona gelindiğinde ve bu kurallar sayesinde spora yeni üreticilerin girmesini beklediklerini dile getirdi.
Porsche ve Audi'nin Formula 1'e girmeye uzun zamandır ilgi gösterdiği zaten biliniyordu ancak henüz kendilerini resmi olarak açıklamadılar.
Bu iki üretici de, spora girişini açıklamak için 2026 motor düzenlemelerinin kesinleşmesini bekliyorlar ve şimdiye kadar bu açıdan herhangi bir resmi adım atılmadı.
Yeni motorlar bu iki üreticinin istediği doğrultuda geliştiriliyor. Bu kapsamda 1.6 litrelik V6 turbo motorla devam edilecek fakat MGU-H, artık güç ünitesinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine MGU-K ünitesinden daha fazla güç elde edilecek.
Böylelikle motorun maliyeti düşecek ve aynı zamanda eskisi kadar karmaşık olmayacak. Bu, sürdürülebilir yakıtların kullanılmasıyla desteklenecek.
Mohammed Ben Sulayem, yaptığı kısa açıklamada, "FIA, son 18 aydır, Formula 1 için yeni güç ünitesi kurallarını daha çekici hale getirmek amacıyla tüm paydaşlarla aktif şekilde çalışıyor."
"Şimdi bu belge gerekli değerlendirilmelerin yapılabilmesi için Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunuldu."
"Verilen ortak çaba sayesinde yeni üreticilerin şampiyonaya girmesine yönelik fırsat yaratılmasından gurur duyuyorum. Bu da spordaki rekabetin daha da artmasını sağlayacak." dedi.
Porsche, F1'e girişi için Red Bull ile anlaşırken, Audi'nin de Alfa Romeo olarak bilinen Sauber'le ortaklık kurması bekleniyor.
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