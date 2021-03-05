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Önceki / Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 / Son dakika

Galeri: Williams FW43B

Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 ekibi, yeni sezonda mücadele edeceği FW43B'yi bugün tanıtırken, biz de yeni araca dair en iyi görüntüleri sizler için derledik.

Galeri: Williams FW43B

İngiliz ekip, yeni sezonda tamamen yeni bir renk düzenine geçme kararı aldı ve araç mavi-beyaz-sarı renklerini taşıyor.

Araca dair tüm fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Williams FW43B

Williams FW43B
1/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
2/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
3/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
4/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
5/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
6/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
7/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
8/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
9/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
10/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
11/12

Fotoğraf: Williams

Williams FW43B detail

Williams FW43B detail
12/12

Fotoğraf: Williams

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Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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