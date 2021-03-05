Galeri: Williams FW43B
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Williams Formula 1 ekibi, yeni sezonda mücadele edeceği FW43B'yi bugün tanıtırken, biz de yeni araca dair en iyi görüntüleri sizler için derledik.
İngiliz ekip, yeni sezonda tamamen yeni bir renk düzenine geçme kararı aldı ve araç mavi-beyaz-sarı renklerini taşıyor.
Araca dair tüm fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Williams FW43B
1/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B
2/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B
3/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B
4/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B
5/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
6/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
7/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
8/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
9/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
10/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B
11/12
Fotoğraf: Williams
Williams FW43B detail
12/12
Fotoğraf: Williams
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Williams FW43B
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