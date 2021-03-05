Domenicali: "F1, sprint yarışlarının ardından podyum töreni yapmayabilir"

Sporun patronları an itibariyle, bu sene yapılacak olan Cumartesi günkü sıralama yarışı denemeleri için yapılan planları finalleştirme aşamasındalar.

Eğer bu plan, takımlardan gereken desteği alırsa - ki bunun da olması bekleniyor - bu plan Kanada, İtalya ve Brezilya Grand Prix'lerinde denenecek.

Değerlendirilen faktörlerden bir tanesi ise Cumartesi günü gerçekleşecek olan kısa yarışın, Pazar günkü ana yarıştan rol çalmaması. Bu nedenle F1 CEO'su Stefano Domenicali, bu konu üzerinde çalışıldığını belirtti.

Bu sene podyumlarda kullanılacak olan yeni şampanya markası Ferrari Trento ile yapılan basın toplantısında konuşan Domenicali, "Şu anda sprint yarışlarını tanımlama sürecindeyiz ve programı, Bahreyn GP'si öncesinde tanıtacağız."

"Buradaki kutlamaların, yarıştaki ikonik kutlama ile beraber bir farkı olması konusunda net olmalıyız - çünkü Pazar öğleden sonra, yarışın sonunda yapılan kutlama artık efsaneleşmiştir."

"Organizasyonun en zirve noktası podyum anıdır ve diğerlerinden ayrı tutulmalıdır. Bu nedenle en önemli kutlama hâlâ Pazar öğleden sonra olacaktır, Cumartesi gününde değil."

F1 hâlâ sprint yarışı için resmi bir isim üzerinde tartışıyor ve ana önerilerden bir tanesi ise bu yarışların basit bir şekilde "sıralama yarışı" olarak adlandırılması.

Ancak Renault yönetici müdürü Marcin Budkowski, şov için iyi olacağına inandığı bu formata, alternatif bir isim önerisinde bulundu: "Sprint yarışları, veya adına ne denecekse - süper sıralama - üç gün boyunca herkesi heyecanlandıracak."

"Cuma günü sıralamalara katılabiliriz, Cumartesi yarışabiliriz ve Pazar günü tekrardan yarışabiliriz. Sıralamalara doğru ilerlerken daha da az hazırlıklı olacağız. Pistte veya evde olan taraftarlar için üç günlük bir heyecan olacak."

"Bazen takımlar buna bakıyor, ve birbirimizle mücadele etme konusunda o kadar takıntılıyız ki, rekabetçiliğimizi ve performansımızı kanıtlama konusunda o kadar takıntılıyız ki bunu görmüyoruz, ancak iyi bir şov da ortaya koymamız lazım."

"Bence bu, taraftarlar için iyi bir şov oluşmasına yardımcı olacak. Bu yüzden yeni formatlar deneyelim. Gelecek sezonlara bunu taşımayı isteyip istemememiz konusunda bize iyi bir fırsat yaratacaktır."