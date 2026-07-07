İddia: Verstappen, McLaren'a transfer olmaya çok yakın!

Max Verstappen hakkında ortaya atılan yeni iddialar, Hollandalı pilotun Red Bull'dan ayrılarak McLaren'a transfer olmaya oldukça yaklaştığını öne sürüyor.

Birden fazla padok kaynağına göre Verstappen ile McLaren arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve olası sözleşmenin son detayları üzerinde çalışılıyor.

Bununla birlikte, haberde yer alan bilgilerin resmî olarak doğrulanmadığını, hem Red Bull hem de McLaren cephesinin bu yönde herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor.

Silverstone'da yaşadığı arka kanat arızası nedeniyle puan alamayan Verstappen'in, yaz arasına kadar pilotlar şampiyonasında ilk iki sırada yer alma ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktı. Padokta uzun süredir konuşulan iddiaya göre Verstappen'in sözleşmesindeki kaçış maddesi, yaz arasındaki sıralamaya bağlı olarak devreye girebiliyor.

Bu maddenin aktif hâle gelmesi durumunda Verstappen, 2028 sezonu sonuna kadar Red Bull ile sözleşmesi bulunmasına rağmen başka takımlarla anlaşma özgürlüğü kazanabilecek.

Söylentilere göre Verstappen, haziran ayında Red Bull'un Avusturya'daki merkezinde şirketin üst düzey hissedarlarıyla görüştü. Toplantıya Avusturyalı hissedar Mark Mateschitz ile Taylandlı çoğunluk hissedarı Chalerm Yoovidhya'nın da katıldığı ifade edildi.

İddiaya göre Red Bull, Verstappen'in sözleşmesindeki kaçış maddesini kaldırmak için yeni bir anlaşma teklif etti. Ancak Hollandalı pilot bu öneriyi kabul etmedi.

Mark Mateschitz'in Verstappen ile yolların ayrılmasını istediği, buna karşın Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff'ın ise yıldız pilotu en az 2030'a kadar takımda tutmak istediği öne sürüldü.

İddiaya göre taraflar arasındaki en büyük sorun sadakat konusu.

Red Bull cephesi, Verstappen'e yıllardır büyük özgürlük tanındığını ve yüksek maaş ödendiğini, bu nedenle daha fazla bağlılık beklediğini düşünüyor.

Verstappen tarafının ise Christian Horner'ın görevden ayrılmasının ardından yapılan yönetim değişikliklerine rağmen takıma olan güvenini büyük ölçüde kaybettiği öne sürülüyor.

Buna ek olarak, teknik kadrodaki ayrılıkların da Verstappen'i etkilediği belirtiliyor. Verstappen'in 2016'dan bu yana içinde bulunduğu ortamın dağılmasının Hollandalı pilotun kararını etkileyen önemli unsurlardan biri olduğu belirtiliyor. Bu durumda McLaren seçeneğinin ise giderek güç kazandığı öne sürülüyor.

Olası bir durumda koltuğunu kaybedecek ismin ise Oscar Piastri olacağı düşünülüyor.

Son dünya şampiyonu Norris'in takım içindeki konumunun güvence altında olduğu belirtilirken, Silverstone sonrası şampiyonada 6. sıraya gerileyen Piastri'nin sözleşmesindeki bazı opsiyonlar nedeniyle daha kırılgan bir durumda olabileceği iddia ediliyor.

Padok kaynaklarına göre Verstappen ile McLaren arasındaki görüşmeler önemli ölçüde ilerledi ve tarafların ilk etapta üç yıllık bir anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürülüyor.

Hatta bazı kaynaklar, Verstappen'in kararını vermesi hâlinde Red Bull'un bu hafta içinde pilot kadrosuyla ilgili bir açıklama yapmaya hazırlandığını da iddia ediyor.