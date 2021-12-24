Galeri: Spa Francorchamps pisti yenileniyor

Spa pisti şu anda yarış araçlarının değil, onlarca ekskavatör ve inşaat kamyonlarının alanı. 15 Kasım itibariyle, pistte ve pistin dışında 80 milyon euroyu bulan oldukça büyük bir tadilat sürecinin ilk aşaması başladı. Tadilatın temel amacı, pistin etrafındaki tesisleri yenilemek ve aynı zamanda pistteki faaliyet çeşitliliğini artırmak.

2022'de Spa Francorchamps pistinde sadece otomobil yarışları değil, motosiklet yarışları da yapılması planlanıyor. Şu anda burada Formula 1 yarışına ek olarak, Spa 6 ve 24 Saat WEC yarışları gibi mücadeleler var.

Pistin motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapabilmek adına FIM'den lisans alması gerekiyor ve bunu için de pistin çeşitli bölümlerindeki kaçış alanlarının genişletilmesi ve çakıl havuzu eklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda bazı kısımlarda genişletme ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Eau Rouge kısmının tamamen yenilendiği biliniyor. Spa yönetimi, pistin diğer tarafında yapılan çalışmalara dair de yeni fotoğraflar yayınladı.

La Source

La Source (ilk viraj ) ve Eau Rouge arasındaki bölüm şu anda tanınmaz halde. U virajın dış tarafındaki asfalt kaçış alanının bir kısmı çakıl havuzu ile değiştirildi. Ayrıca eski pit alanının karşısındaki tribünler de, yerlerine yeni ve daha kapsamlı tribünler eklenebilmesi tamamen yıkıldı.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Bruxelles

Bruxelles'in dış kısmında da çok fazla çalışma var. Burada da tıpkı La Source olduğu gibi, asfalt kaçış alanının bir kısmı çakıl havuzuyla değiştiriliyor.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Blanchimont

Sola doğru dönülen hızlı virajın dış kısmındaki bariyerler, kaçış alanını artırmak adına biraz geriye doğru çekildi. Aynı zamanda asfalt açış alanının büyük bir kısmına da çakıl havuzu eklendi.

Lastik bariyerlerin arkasına da, servis araçları için bir yol inşa edilecek.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps