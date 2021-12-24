Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"
Formula 1 Haberler

Galeri: Spa Francorchamps pisti yenileniyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bugünlerde Spa-Francorchamps pisti, Formula 1 pistinden çok bir motokros pistine benziyor. Belçika Ardennes'deki ikonik pist, belki de kurulduğu ilk günden sonraki en büyük değişimini geçiriyor.

Galeri: Spa Francorchamps pisti yenileniyor

Spa pisti şu anda yarış araçlarının değil, onlarca ekskavatör ve inşaat kamyonlarının alanı. 15 Kasım itibariyle, pistte ve pistin dışında 80 milyon euroyu bulan oldukça büyük bir tadilat sürecinin ilk aşaması başladı. Tadilatın temel amacı, pistin etrafındaki tesisleri yenilemek ve aynı zamanda pistteki faaliyet çeşitliliğini artırmak.

2022'de Spa Francorchamps pistinde sadece otomobil yarışları değil, motosiklet yarışları da  yapılması planlanıyor. Şu anda burada Formula 1 yarışına ek olarak, Spa 6 ve 24 Saat WEC yarışları gibi mücadeleler var.

Pistin motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapabilmek adına FIM'den lisans alması gerekiyor ve bunu için de pistin çeşitli bölümlerindeki kaçış alanlarının genişletilmesi ve çakıl havuzu eklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda bazı kısımlarda genişletme ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Eau Rouge kısmının tamamen yenilendiği biliniyor. Spa yönetimi, pistin diğer tarafında yapılan çalışmalara dair de yeni fotoğraflar yayınladı.

La Source

La Source (ilk viraj ) ve Eau Rouge arasındaki bölüm şu anda tanınmaz halde. U virajın dış tarafındaki asfalt kaçış alanının bir kısmı çakıl havuzu ile değiştirildi. Ayrıca eski pit alanının karşısındaki tribünler de, yerlerine yeni ve daha kapsamlı tribünler eklenebilmesi tamamen yıkıldı.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Bruxelles

Bruxelles'in dış kısmında da çok fazla çalışma var. Burada da tıpkı La Source olduğu gibi, asfalt kaçış alanının bir kısmı çakıl havuzuyla değiştiriliyor.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Blanchimont

Sola doğru dönülen hızlı virajın dış kısmındaki bariyerler, kaçış alanını artırmak adına biraz geriye doğru çekildi. Aynı zamanda asfalt açış alanının büyük bir kısmına da çakıl havuzu eklendi.

Lastik bariyerlerin arkasına da, servis araçları için bir yol inşa edilecek.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

paylaşım
yorumlar
Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"
Önceki haber

Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"
Yorumları görüntüle
Koen Sniekers Daha fazlası
Koen Sniekers
Miami pistinde yapılan çalışmalar Masi'yi etkiledi
Formula 1

Miami pistinde yapılan çalışmalar Masi'yi etkiledi

Coronel: "Mercedes hâlâ en hızlı araca sahip" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Coronel: "Mercedes hâlâ en hızlı araca sahip"

Hamilton: "Red Bull çok güçlü görünüyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Hamilton: "Red Bull çok güçlü görünüyor"

Son Haberler

Galeri: Spa Francorchamps pisti yenileniyor
Formula 1 Formula 1

Galeri: Spa Francorchamps pisti yenileniyor

Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"
Formula 1 Formula 1

Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"

Alesi, tutuklandığı haberlerini yalanladı
Formula 1 Formula 1

Alesi, tutuklandığı haberlerini yalanladı

Alfa Romeo, eğer emekli olmasaymış Raikkonen'le yeni kontrat için görüşecekmiş
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, eğer emekli olmasaymış Raikkonen'le yeni kontrat için görüşecekmiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.