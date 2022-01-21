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Spa Francorchamps, yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Spa-Francorchamps, pistle alakalı yeni görüntüler yayınlarken, çalışmalarda sona gelindiği görülüyor.

Spa Francorchamps, yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyor

Spa-Francorchamps pisti, 80 milyon euroluk bir yatırımın parçası olarak bu kış büyük bir değişimden geçiyor.

Pistin etrafındaki bazı tesisler yenilenirken, pistin kendisi de uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar kapsamlı değişikliklere uğramış durumda.

Efsane pistin yönetimi, pistteki etkinliklerin çeşitliliğini artırmak istiyor. Bu sayede, yeni yılla beraber Spa'da sadece otomobil veya araç yarışları değil, motosiklet yarışları da yapılabilecek. Fakat FIM lisansı alınabilmesi için, pistin birkaç noktasının elden geçirilmesi gerekiyor.

Bazı tribünler yıkılıp tekrar yapılırken, pistin kendisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor ve çoğu viraj, genişletilmek ve kaçış alanını daha güvenli hale getirmek adına yenileniyor.

Pist yönetimi, yayınladığı son fotoğraflarla Pouhon'un ve start/finiş düzlüğünden hemen önceki şikanın son halini ortaya koymuş oldu. Her iki noktada da asfalt kaçış alanının büyük bir kısmının yerini çakıl havuzu aldı. Asfalt kaçış alanı devam ediyor ancak bu, epey azalmış durumda.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Sola doğru dönülen Pouhon'da ve start finiş düzlüğüne çıkmadan önceki son şikanda, kaçış alanlarına büyük asfalt bölümler eklendi.

Pistin hemen hemen tüm kaçış alanlarına önemli çakıl bölümler yerleştiriliyor. La Source, Les Combes, Bruxelles ve Blanchimont gibi önemli kısımlar da buna dahil.

Pist, motor sporlarında yeni sezon başlamadan önce bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca Eau Rouge'un dışındaki yeni tribün kompleksinin de Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps

Foto: Circuit Spa-Francorchamps

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