Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı

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Geçen yılın ekim ayında Spa-Francorchamps pistinde geniş çaplı bir yenileme çalışması başladı. Efsanevi pist, 80 milyon euroluk bir yatırımın parçası olarak kışın yepyeni bir kimliğe bürünüyor.

Pistin pek çok bölgesinde çalışma var. Bazı virajların dışında bulunan asfalt kaçış alanları genişletildi ve asfaltın büyük bölümüne çakıl eklendi. Bu sayede Spa, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapabilmek adına FIM'den gerekli lisansı almayı hedefliyor.

Fakat yapılan çalışmalar pist üstüyle sınırlı değil.

Raidillon'un yanındaki ikonik dağ evi ve eski pit yolunun karşısındaki tribünler tamamen yıkıldı. Şimdi yerlerine çok daha teknolojik ve daha büyük kapasiteli tribünler inşa ediliyor.

Pazar günü bir dizi fotoğraf yayınlayan Spa- Francorchamps pisti, Eau Rouge'daki yeni tribün kompleksine dair görüntüler yayınladı.

Raidillon'un yanına, 4.600 kişi kapasiteli ve bir dizi VIP salona sahip olan yepyeni bir tribün kompleksi inşa ediliyor. Piste dair harika bir manzara sunan bu tribünün temeli atıldı ve ilk tahminler Nisan ayına kadar tamamlanacağı yönünde.

Werkzaamheden op circuit Spa-Francorchamps Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op circuit Spa-Francorchamps Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Werkzaamheden op circuit Spa-Francorchamps Photo by: Circuit Spa-Francorchamps