Pujolar: "Verstappen'de çoğu sürücüde olmayan 'özel' bir yetenek var"

Max Verstappen, Formula 1'deki ilk testini Formula 3'te yarışırken yani 2014 yılında yaptı ve 2015 yılında Toro Rosso ile spora adım attı.

Hollandalı pilot, alt kategorilerdeki yetenekleriyle kendisini belli etmişti ancak spora 17 yaşında girdiği için kendisiyle alakalı şüpheler vardı.

Verstappen zaman zaman hatalar yapsa da, yeteneğini her geçen yıl daha fazla ortaya koydu ve hatalardan arınarak, özellikle bu yıl harika sürüşler çıkardı.

Yılın en istikrarlı isimlerinden olan Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Red Bull pilotu ile Toro Rosso'da birlikte çalışan Xevi Pujolar, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda Verstappen'in yeteneğinin, ilk günlerden itibaren belli olduğunu belirtti.

Şimdi Alfa Romeo'da çalışan Pujolar, "Zihinsel olarak Lewis Hamilton'a ayak uydurabilmesine pek şaşırmadım."

"Onunla geçirdiğim günlerde, Max'in inanılmaz bir zihinsel gücü vardı ancak bu durum son yıllarda daha da gelişti."

"Benim için onun en güçlü yanı bu."

"Max hep en iyisini yapmaya çalışıyor. Şimdiye kadar asla pes etmedi, zaten temel olarak kendisinde var olan yeteneği daha da geliştirdi."

"Max, diğerlerinde olmayan o küçük şeye sahip. Çok yetenekli pilotlarla çalıştım fakat hiçbiri kendilerini motive etme konusunda aynı yeteneğe sahip değildi veya onunla aynı şekilde çalışmıyordu." dedi.

Max Verstappen, Toro Rosso Fotoğraf: Sutton Images

Pujolar, Max'le yaptıkları ilk testte, Hollandalı pilotu yeteneğini gördüklerini söyledi.

"Helmut onu getirdikten kısa bir süre sonra, onunla Adria'da bir test yaptık. Orada ilk kez bir Formula 1 aracı sürdü, 148 tur attı ve ilk test için pek de iyi olmayan ıslak zeminde çok iyi bir sürüş çıkardı."

"Suzuka'da tekrar sürüş yaptı ve Daniil Kvyat'tan 0.4 saniye öndeydi. Başlangıçta Helmut'un Max'i bu kadar erken yaşta F1'e getirerek acele ettiğini ve abarttığını düşündüm, fakat Suzuka'dan sonra onunla aynı fikirdeydim: Bu çocuk gerçekten hazırdı."

"Max ilk geldiğinde utangaç bir çocuktu. Çok az konuşurdu, oldukça içe kapanıktı. Fakat kendisini hep pistte ifade ediyordu. Hafta sonu yapacağımız şeyleri söylerdik, dinlerdi ve pek yorum yapmazdı. Hal böyle olunca şüphe kalıyorduk: Bizi gerçekten dinliyor muydu yoksa bizimle dalga mı geçiyordu? Gerçekte o, her şeyi ezberlemiş oluyordu, her şey kafasının içerisindeydi."

"Yapılması gerekenleri mükemmel şekilde anlamış olurdu ve ertesi gün, diğer mühendisler ve motor çalışanlarıyla birlikte bana gelip, önce günkü detayları daha iyi hale getirmek için bir öneride bulunur ve böylece aracını daha hızlı hale getirmeye çalışırdı."

"Onun kısa bir süre içerisinde Red Bull'a geçeceğini ve er ya da geç şampiyon olacağını biliyorduk. Dediğim gibi, Lewis'le zihinsel olarak savaşabilmesine şaşmamalı. Genel olarak şampiyonluğu hak etti."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images