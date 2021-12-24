Sainz: "Şampiyonanın iyi sonuçlanması önemliydi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Nicolas Latifi'nin kazasının ardından çıkan güvenlik aracı sayesinde Mercedes'teki rakibi Lewis Hamilton'ı geçerek Yas Marina finalinde ilk şampiyonluğunu aldı.

Michael Masi'nin yarışı son turda yeniden başlatma kararı çok tartışmalı olsa da, şampiyonun, Verstappen ve Hamilton arasındaki bir kazayla belirleneceği korkusu gerçekleşmedi.

Ferrari pilotu Sainz, şampiyona rakipleri arasında "garip bir şey" yaşanmadığı için rahatladığını söyledi.

Sainz, "Aslında yarıştaki tüm olasılıklar göz önüne alınınca, şampiyonanın iyi bir şekilde sonuçlandığına inanıyorum."

"Bence, ön tarafta harika savaştılar ve temiz tutmayı başardılar, çarpışma veya temas olmadı."

"Bu sporun bu son yarış için hak ettiği, iyi bir savaştı ve yaptığım ilk şey, hem Max hem de Lewis'i podyumda tebrik etmek oldu çünkü bu hafta sonu kazanan kim olursa olsun bunu hak edeceğine inanıyordum. İkisi de inanılmaz sürdü ve ikisi de şampiyonluğu hak etti."

"Benim için önemli olan, pistte kirli veya garip bir şey olmamasıydı ve ikisi de yarışı temiz tuttu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Sainz, tüm tur bindirilen araçlar liderleri geçmeden önce Masi'nin yarışı yeniden başlatmasının tuhaf bir duruma yol açtığını söyledi.

İspanyol sürücü, kendisi ve şampiyona rakipleri arasında tur bindirilen iki araç kaldığı için, karardan etkilenen sürücülerden biri oldu.

Sainz yarışı üçüncü sırada bitirdi ancak Masi'nin kararı, liderlerle savaşma şansı olmadığı anlamına geliyordu. Ferrari sürücüsü bunun neredeyse podyumdaki yerini kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

"Kesinlikle benim için çok garip bir durumdu çünkü çok fazla kullanılmış sert lastikle, Valtteri [Bottas] ve orta lastikli AlphaTauri'lerle podyum için mücadele ediyordum."

"Başlangıçta önümdeki insanların turlarını geri almalarına izin verilmeyeceği söylendi. Sonra almalarına verdiler ve bazı insanlar turlarını aldı ama yine de öndekilerle benim aramda sanırım bir Aston Martin ve bir McLaren vardı."

"İlk defa, önümde biri üçüncülük için savaşan bu iki adamla yarışa yeniden başlamak zorunda kaldım. Bu yüzden bunun garip ve belki de incelenmesi gereken bir şey olduğunu söylemeliyim çünkü çok garipti ve neredeyse podyumuma mal oldu."