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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "DRS ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamızı beklemiyorum"

Max Verstappen, Monako GP hafta sonunda DRS sisteminin sorun çıkarmayacağı konusunda iyimser.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "DRS ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamızı beklemiyorum"
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Barselona'daki sıralama turlarının sonunda arka kanadının açılmaması nedeniyle büyük bir problem yaşayan Max Verstappen, son zaman turunu kaydedememiş ve yarışa ikinci sıradan başlamıştı.

Yarıştan önce DRS sistemiyle ilgili pek çok parça yenilendi ancak Verstappen buna rağmen yarışta bir kez daha sorun yaşadı.

Christian Horner, sorunların aracı hafifletmeye yönelik girişimlerin bir sonucu olabileceğini söylerken, Monako'ya kadar bunu çözmek istediklerini söylüyordu.

Monako GP hafta sonunda bu kanadı kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Verstappen, sorunun tekrarlanmayacağı konusunda iyimser.

Bugünkü basın toplantısında Verstappen, "Normalde buraya aynı kanatla geliyoruz. Fakat sorunun çözülmesini bekliyorum, en azından öyle olmasını umuyorum."

"Neyse ki DRS burada o kadar da önemli değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to the media

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to the media

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Önemli olan şu ki soruna neyin neden olduğunu biliyoruz ve bunun için harekete geçtik." dedi.

Verstappen, DRS'nin olmadığı bir F1'in çok zor olacağı konusunda net.

"Eğer bir DRS'miz olmasaydı, sadece bir trenin içerisindeymiş gibi olurduk. Sanırım bunu geçen Pazar günü gösterdim. Çok sinir bozucuydu. Şu anda bu araçlarla hâlâ DRS'ye ihtiyacımız var. Artık biraz daha kolay takip edebiliyoruz fakat  geçiş için hâlâ DRS'ye ihtiyacınız var."

Verstappen ayrıca şu anda en hızlısı olduklarına inanmıyor ve Monako hakkında şöyle diyor:  "Burada kontrolün bizde olduğuna inanmıyorum. Barselona'da bizi zirveye taşıyan şey şanstı."

"Monako'da işlerin nasıl olacağını söylemek zor fakat maksimum puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekecek."

"Ferrari'nin güçlü yönlerine bakarsak, burada başarılı olmaları gerekiyor. Sadece aracımızla iyi bir denge yakalamaya çalışacağız ve neler olacağını göreceğiz."

Verstappen, şampiyona lideri olmasının getirdiği  baskıyla ilgili şöyle dedi: "Şampiyonadaki baskı, bulunduğunuz pozisyondan, birincilikten ya da ikincilikten ziyade aracın davranışlarından kaynaklanır. İyi bir araçla yarılar kazanabileceğinizi bilirseniz, bu size güven verir."

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