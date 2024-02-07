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Formula 1 Alpine launch
Galeri

Galeri: Alpine A524

Alpine'in 2024 Formula 1 sezonunda kullanacağı A524 aracına dair ilk fotoğraflar.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi

Alpine A524

Alpine A524
1 - 33

Alpine A524

Alpine A524
2 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
3 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
4 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
5 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
6 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
7 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
8 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
9 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
10 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
11 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
12 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
13 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
14 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
15 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
16 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
17 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
18 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
19 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
20 - 33

Fotoğraf: Alpine

Alpine A524

Alpine A524
21 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
22 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
23 - 33

Fotoğraf: Alpine

Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine
24 - 33

Fotoğraf: Alpine

Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine
25 - 33

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine
26 - 33

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine
27 - 33

Fotoğraf: Alpine

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
28 - 33

Fotoğraf: Alpine

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
29 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
30 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
31 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
32 - 33

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
33 - 33

Fotoğraf: Alpine

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Abdullah Çelik
Galeri: Alpine A524

Galeri: Alpine A524

WEC
Alpine launch

Galeri: Alpine A524 Galeri: Alpine A524

Alpine, 2024 F1 aracı A524'ü WEC aracı ile birlikte tanıttı

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