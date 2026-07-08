Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Britanya Grand Prix'siyle Formula 1’deki 5. yılını geride bırakan sprint formatı, cuma günkü ayrı bir sıralama turlarının ardından cumartesi gerçekleştirilen 100 kilometrelik kısa bir yarışı kapsıyor.

Britanya GP’nin ardından Sky Sports'a konuşan Domenicali, sprint sayısını artırmanın mantıklı bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hatırlarsanız başlangıçta insanlar getirdiğimiz bu yeni formata şüpheyle yaklaşıyordu.”

“Ancak bizim görevimiz bir bakıma cesur olmak ve yenilikçi fikirler üretmektir. Formatın etkisini zaten görüyorsunuz. Silverstone'da sadece cuma bile 150 bin insan tribündeydi; onlara pistte gerçek bir heyecan sunmasaydık bu doğru olmazdı.”

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu nedenle doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Gelecekte daha fazla sprint yarışı olacağını duyurma aşamasındayız ve bunu çok yakında, yeni takvimi açıkladığımızda göreceksiniz. Takipte kalın."

Sky Sports'un tahminine göre 2027 sezonundaki sprint yarışı sayısının 9 veya 10'a yükselmesi bekleniyor. Genel yarış takvimine bakıldığındaysa Formula 1, daha önce yaptığı açıklamalarla Türkiye Grand Prix'si ve Portekiz Grand Prix'sinin 2027'de takvime resmi olarak geri döneceğini duyurmuştu.

Buna karşın, Hollanda Grand Prix'si bu yılın ardından takvimden çıkarılıyor. İspanya GP ise Belçika ile dönüşümlü olarak takvimde yer alacak ve bir sonraki yarışını 2028 sezonunda gerçekleştirecek.

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