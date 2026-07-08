Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, 2027 takviminin çok yakında açıklanacağını ve sprint yarışı sayısının artırılacağını söyledi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Stefano Domenicali, CEO of F1

Stefano Domenicali, F1 CEO'su

Fotoğraf: Motorsport Network

Britanya Grand Prix'siyle Formula 1’deki 5. yılını geride bırakan sprint formatı, cuma günkü ayrı bir sıralama turlarının ardından cumartesi gerçekleştirilen 100 kilometrelik kısa bir yarışı kapsıyor.

Britanya GP’nin ardından Sky Sports'a konuşan Domenicali, sprint sayısını artırmanın mantıklı bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hatırlarsanız başlangıçta insanlar getirdiğimiz bu yeni formata şüpheyle yaklaşıyordu.”

“Ancak bizim görevimiz bir bakıma cesur olmak ve yenilikçi fikirler üretmektir. Formatın etkisini zaten görüyorsunuz. Silverstone'da sadece cuma bile 150 bin insan tribündeydi; onlara pistte gerçek bir heyecan sunmasaydık bu doğru olmazdı.”

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu nedenle doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Gelecekte daha fazla sprint yarışı olacağını duyurma aşamasındayız ve bunu çok yakında, yeni takvimi açıkladığımızda göreceksiniz. Takipte kalın."

Sky Sports'un tahminine göre 2027 sezonundaki sprint yarışı sayısının 9 veya 10'a yükselmesi bekleniyor. Genel yarış takvimine bakıldığındaysa Formula 1, daha önce yaptığı açıklamalarla Türkiye Grand Prix'si ve Portekiz Grand Prix'sinin 2027'de takvime resmi olarak geri döneceğini duyurmuştu.

Buna karşın, Hollanda Grand Prix'si bu yılın ardından takvimden çıkarılıyor. İspanya GP ise Belçika ile dönüşümlü olarak takvimde yer alacak ve bir sonraki yarışını 2028 sezonunda gerçekleştirecek.

İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor
Sonraki haber Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor

Son Haberler

Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle