Harman: "A524 baştan sona yeni bir araç"

Alpine, 2022'ü dördüncü sırada tamamladıktan sonra geçen sezon altıncı sıraya geriledi. Orta sıralardaki rakipleri McLaren ve Aston Martin'den biraz uzakta kaldı ve arka bölümden de koptuğu için sezonu orta sırada herkesten uzak bir şekilde noktaladı.

Enstone ekibi geçen yılki A523'e kayda değer bir performans eklemeye devam etmenin zor olduğunu gördü. Bu nedenle Harman'ın teknik ekibi 2024 öncesinde aracı tamamen yeniden tasarlamayı tercih etti.

Harman, 2023 otomobilini ne kadar geliştirebileceğinin sınırına dayanmanın yanı sıra, toptan tasarım değişikliklerinin, zirve yapan selefinden çok daha geniş bir çalışma penceresine sahip bir otomobil ortaya çıkaracağını söylüyor.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin yeni aracı hakkında Harman, "A523'teki potansiyeli en üst düzeye çıkardık ve bu nedenle A524 baştan sona tamamen yeni."

"Daha fazla aerodinamik özgürlük keşfetmek ve bu konseptlerin tam potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmak için bu araçta ilerlemek istediğimiz temel aerodinamik konseptleri titizlikle analiz ettik."

"A523 ile çok dar bir pencere içinde çalıştığını gördük. Bu bir zayıflıktı çünkü araçtan yararlanabileceğimiz şeylerin sınırlı olduğu ve aracın nerede başarılı olup nerede olamayacağına dair çok spesifik özellikler olduğu anlamına geliyordu."

Alpine A524 Fotoğraf: Alpine

"Bu nedenle, A524 için bu pencereyi olabildiğince genişleterek potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kendimize daha iyi bir fırsat vermeyi amaçlıyoruz."

A524 tamamen yeni bir şasiye sahip ve diğer değişiklikler arasında yeni bir arka süspansiyon kurulumu, soğutmayı iyileştirmek için revize edilmiş bir fren sistemi, yeni bir burun ve ön kanat ve Harman'ın "agresif" olarak adlandırdığı zemin gelişimi yer alıyor.

Ekip, yeni platformun mevcut düzenlemeler döngüsünün son yılı olan 2024 ve 2025'e kadar çok daha dik bir gelişim eğrisi sürdürmesine olanak sağlayacağını umuyor.

Harman, "Bu değişiklikleri uygulayarak, belirli hedeflere ulaşma konusunda bir miktar taviz vermiş olsak bile, önümüzdeki iki sezon boyunca performansımızı arttırmak için kendimize çok daha geniş bir alan sağlıyoruz."



"Bazı unsurların sınırlarını zorladık ve bazı durumlarda bunun ötesine geçtik. Tüm bunlar bizim yaklaşımımızla uyumlu ve bu projeyi mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için tam olarak neyi başarmayı hedeflediğimizi gösteriyor."



"Bu proje 2022 sezonunun sonlarına doğru başladı. Araçla 2023 yılı boyunca yarışlarda bazı deneyler yapmaya başladık. Bu sayede otomobilin aerodinamiğini ve araç dinamiklerini geliştirmeyi hedeflediğimiz alanların altını çizebildik." dedi.