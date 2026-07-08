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Formula 1 Britanya GP

Sainz: “Silverstone yarışı sinir bozucu bir gündü”

Carlos Sainz, Williams’ın getirdiği güncelleme paketlerinden verim alınamadığı için derin bir endişe ve hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Neşe Akkoyun
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Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yeni teknik kurallar döneminin henüz başında olunması nedeniyle takımlar büyük güncellemelerle tur başına 0.6 saniyeye varan ciddi performans kazançları elde edebiliyor; Ferrari'nin Barselona'da getirdiği paketten de bu seviyede bir kazanç sağladığı tahmin ediliyor. Williams ise Silverstone'a yeni bir ön kanat getirmesine rağmen gözle görülür bir ilerleme kaydedemedi. İspanyol pilot, bu yüzden yaz arasından sonra Bakü'de piste çıkması beklenen "tamamen yenilenmiş" araçtan da duyuyor. 

Silverstone yarışının ardından basına konuşan Sainz, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle özetledi: "Çok iyi bir start aldık ve aracı doğru konumlandırarak harika bir ilk tur geçirdim.” 

“Puan barajına kadar yükselmiştim. Arkamdaki araçları etkili savunmalar yaparak yarışın kalanında arkamda tutabileceğimi düşündüm. Ancak herkes kendi temposunu yakaladığında gördük ki Alpine ve Audi araçları bizim için çok hızlıydı. Durum zaten hafta sonu boyunca böyleydi ve onları arkamızda tutamadık.”

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Erik Junius

“Bu durum endişe verici ve hayal kırıklığı yaratıyor; çünkü bu yıl ne zaman güncelleme getirsek kayda değer bir tur zamanı bulamıyoruz ve bu kötü bir alışkanlığa dönüşmeye başladı.” 

“Bu hafta oturup ne olduğunu detaylıca analiz etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki aracın ağırlığını ciddi oranda hafifletmeyi başardık ama ön grupla ve orta sıranın lideriyle olan farkımız sürekli açılıyor. Testlerimizdeki tur zamanlarını pist üstünde göremiyoruz."

Yarış esnasında hiçbir şey yapamadan rakiplerine geçilmenin canını çok sıktığını belirten Sainz, şunları söyledi: "Elbette mutlu değilim. Çok açık bir şekilde moralim bozuk, hatta 'endişeli' kelimesi daha doğru olabilir.” 

“Kimse geçilmekten hoşlanmaz; özellikle de bu yıl yaptığımız onca iyi starttan ve kendimizi defalarca puan barajına attıktan sonra geriye düşmek çok üzücü.” 

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ben her yarışa hızlı olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için geliyorum. Silverstone yarışı sinir bozucu bir gündü, bu yüzden beni çok neşeli göremezsiniz.

“Ama yarın sabah uyandığımda ve fabrikaya gittiğimde yüzüm yine gülecek. Durumu düzeltmek ve takımın yaşadığımız sorunları bulmasına yardımcı olmak için tüm enerjimi vereceğim.” 

“Çünkü şu an benim için çok net olan bir şey var: Bu aracı geliştirirken ciddi sorunlar yaşıyoruz ve istediğimiz performansı piste yansıtamıyoruz."

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