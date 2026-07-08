Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor

Red Bull'dan ayrılarak Aston Martin'e katılan efsanevi tasarımcı Adrian Newey, kendi imzasını taşıyan RB17 hiper aracını festivalin ünlü tırmanma etabında bizzat kullanacak.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team

Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Red Bull Advanced Technologies (RBAT) tarafından düzenlenen RB17 lansmanında Newey'e Isack Hadjar, Yuki Tsunoda ve Red Bull Akademi pilotu Alisha Palmowski eşlik edecek. Bu gösteri, RB17'nin devam eden test ve geliştirme programının önemli bir parçası olacak ve aracın gerçek performans limitleri bu yılın ilerleyen dönemlerinde özel pistlerde test edilecek. Ayrıca Newey, Aston Martin'e geçtikten sonra ilk kez eski takımı Red Bull ile bir araya gelmiş olacak. 

Yapımı beş yıldan uzun süren RB17, atmosferik bir Cosworth V10 hibrit motor ünitesinden güç alıyor. Herhangi bir kural veya teknik kısıtlama olmaksızın tamamen saf performans odaklı geliştirilen bu araç, üreticisi tarafından bugüne kadar yaratılmış en gelişmiş hiper araçlardan biri olarak tanımlanıyor.

RBAT Teknik Direktörü Rob Gray, proje hakkında şu açıklamayı yaptı: "Red Bull olarak, başkalarının imkânsız gördüğü zorlukların üzerine gittiğimizde en iyi performansımızı sergiliyoruz. RB17 de tam olarak böyle bir proje.”

“Goodwood'daki ilk sürüş, aracımızı gerçek dünya koşullarında test etmeye, geliştirmeye ve tam potansiyelini keşfetmeye devam ettiğimiz programımızın önemli bir dönüm noktasıdır."

Goodwood Festivali'ndeki Red Bull gösterileri sadece RB17 ile sınırlı kalmayacak. Etkinlikte, Sebastian Vettel’i 2013’te üst üste dördüncü dünya şampiyonluğuna taşıyan efsanevi RB9 aracı da piste çıkarak gösteri sürüşü yapacak. 

Ayrıca takımın geçmişine damga vurmuş ve taraftarların sevgisini toplamış özel renk tasarımlı araçlar da sergilenecek. Etkinlik, 9-12 Temmuz tarihlerinde, her zaman olduğu gibi İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde düzenlenecek.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz: “Silverstone yarışı sinir bozucu bir gündü”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Sainz: “Silverstone yarışı sinir bozucu bir gündü”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Sainz: “Silverstone yarışı sinir bozucu bir gündü”

Son Haberler

Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Domenicali, 2027'de sprint yarışlarının artabileceğini söyledi: "Takipte kalın"

Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle