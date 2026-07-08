Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor
Red Bull'dan ayrılarak Aston Martin'e katılan efsanevi tasarımcı Adrian Newey, kendi imzasını taşıyan RB17 hiper aracını festivalin ünlü tırmanma etabında bizzat kullanacak.
Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Red Bull Advanced Technologies (RBAT) tarafından düzenlenen RB17 lansmanında Newey'e Isack Hadjar, Yuki Tsunoda ve Red Bull Akademi pilotu Alisha Palmowski eşlik edecek. Bu gösteri, RB17'nin devam eden test ve geliştirme programının önemli bir parçası olacak ve aracın gerçek performans limitleri bu yılın ilerleyen dönemlerinde özel pistlerde test edilecek. Ayrıca Newey, Aston Martin'e geçtikten sonra ilk kez eski takımı Red Bull ile bir araya gelmiş olacak.
Yapımı beş yıldan uzun süren RB17, atmosferik bir Cosworth V10 hibrit motor ünitesinden güç alıyor. Herhangi bir kural veya teknik kısıtlama olmaksızın tamamen saf performans odaklı geliştirilen bu araç, üreticisi tarafından bugüne kadar yaratılmış en gelişmiş hiper araçlardan biri olarak tanımlanıyor.
RBAT Teknik Direktörü Rob Gray, proje hakkında şu açıklamayı yaptı: "Red Bull olarak, başkalarının imkânsız gördüğü zorlukların üzerine gittiğimizde en iyi performansımızı sergiliyoruz. RB17 de tam olarak böyle bir proje.”
“Goodwood'daki ilk sürüş, aracımızı gerçek dünya koşullarında test etmeye, geliştirmeye ve tam potansiyelini keşfetmeye devam ettiğimiz programımızın önemli bir dönüm noktasıdır."
Goodwood Festivali'ndeki Red Bull gösterileri sadece RB17 ile sınırlı kalmayacak. Etkinlikte, Sebastian Vettel’i 2013’te üst üste dördüncü dünya şampiyonluğuna taşıyan efsanevi RB9 aracı da piste çıkarak gösteri sürüşü yapacak.
Ayrıca takımın geçmişine damga vurmuş ve taraftarların sevgisini toplamış özel renk tasarımlı araçlar da sergilenecek. Etkinlik, 9-12 Temmuz tarihlerinde, her zaman olduğu gibi İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde düzenlenecek.
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Newey, Goodwood Hız Festivali’nde Red Bull ile bir araya geliyor
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