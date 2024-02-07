Alpine, 2024 F1 aracı A524'ü WEC aracı ile birlikte tanıttı
2024 Formula 1 sezonu öncesinde lansmanlar devam ediyor. McLaren, Haas ve Williams'ın renk düzenlerini, Sauber'in ise yeni aracını tanıtmasının ardından lansman heyecanı yaşayan sıradaki takım Alpine oldu.
Alpine, yeni sezonda kullanacağı A524 F1 modelini bugün Enstone'da tanıttı. 2024'te Esteban Ocon ve Pierre Gasly ikilisiyle devam edecek olan Fransız - İngiliz ekibi, 2023'ü takımlar şampiyonasında 6. sırada tamamlamasının ardından A524 ile yeniden yükselmeyi hedefliyor.
2023'te istenen başarının gelmemesinin ardından sezon içerisinde takım yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Pat Fry ve Alan Permane gibi önemli isimler takımdan gönderilirken onların yerine Philippe Krief CEO, Bruno Famin takım patronu, Matt Harman teknik direktör ve Julian Rouse sportif direktör olarak görevlendirildiler.
Geçen seneki değişikliklerin ardından takımın bu seneki lansmanlara karşı yaklaşımında da değişiklik oldu ve geçen senelerin aksine yeni araç hakkında çok hırslı açıklamalardan kaçınıldı.
Enstone'da düzenlenen düşük profilli lansman töreninde Alpine 2024 F1 sezonunda kullanacağı A524 ile birlikte Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda kullanacağı A424 LMDh aracını tanıttı.
Alpine A524'te geçen sene olduğu gibi BWT sponsorluğunun etkileri fazlasıyla görülüyor. 2024 Alpine aracının renk düzeninde temelde siyah kullanılırken onun üzerine Alpine mavisi ve BWT'nin pembe rengi kullanılmış. Buna karşı geçen seneki renk düzeninde kullanılan mavi renk azaltılmış, onun yerine karbon siyahı baskın hal almış.
Alpine A524
Fotoğraf: Alpine
Geçen sene olduğu gibi bu sene de BWT sponsorluğu için renk değişimi yapılacak. Bu sene yapılacak 24 yarışın 8'inde pembenin maviye karşı baskın olduğu renk düzeni kullanılırken diğer yarışlarda mavinin baskın olduğu geleneksel tasarım kullanılacak.
Alpine A524'te geçen seneki temel felsefe korunuyor olsa da bazı önemli değişiklikler de var. Geçen seneye göre daha geniş, ana planyanın ucuna kadar uzanan bir burun tasarımı hazırlanırken hem ön hem de arka tarafta itme kollu süspansiyon korunmuş ancak arka süspansiyonların tasarımında değişiklik yapılmış.
Sidepodun üst kısmında geçen sene olduğu gibi aşağıya doğru alçalan, derin bir kanal kullanılmış. Sidepodun önünde ise geçen seneye göre daha ileri uzayan ve geniş ancak yüksekliği daha az bir hava girişi kullanılmış.
Alpine, yeni sezon öncesinde renk düzeni ya da yeni aracını tanıtan 5. takım oldu. Lansmanlar Perşembe günü Visa Cash App RB ile devam edecek.
Alpine A524
Fotoğraf: Alpine
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