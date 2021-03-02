Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"

Alpine, geçen yılı orta grubun ön bölümünde yarışarak geçirse de, sezon sonunda hem McLaren hem de Racing Point'in gerisinde kaldı.

Bu yıl daha iyi sonuçlar hedefleyen Fransız ekip, aracın özellikle arka tarafında ciddi çalışmalar yaptı.

Geçen yılın başında takıma katılan teknik direktör Pat Fry, yeni araçla ilgili şöyle dedi: "Geçen yıl pek de sıradan bir yıl değildi. 2020'nin başlarında takıma katıldım ve karantina dönemi başlamadan önce hem ekibi hem de çeşitli departmanları tanımak için yaklaşık yedi haftalık bir sürem oldu."

"Sonrasında yeni kurallara geçişi bir yıl ertelemeye karar verdik ve bu sayede mevcut araçta, 2020 aracının pek çok unsuruna sahibiz. Ekibin geçen yılın zorluklarıyla iyi şekilde baş ettiğini düşünüyoruz. Ancak aynı anda üç otomobil projesi üzerinde çalışmak için muazzam bir çaba sarf etmemiz gerekiyordu."

"2021 aracının geçen yılla pek çok ortak noktası var. Aracı geliştirmek adına, kurallara uygun şekilde, mümkün olduğunca çok detayı ele almaya çalıştık. Buna sonrasında aerodinamik kural değişiklikleri de oldukça geç bir noktada eklendi ve aracı geliştirebilmek için oldukça kapsamlı bir program hazırlamamız gerekti. Şimdi bunu Bahreyn'deki testlere ve sezonun ilk yarışlarına aktif şekilde hazırlıyoruz."

"Normalde 2021 için planlanan yeni yönetmeliklere geçişin ertelenmesi ve hem CFD hem de rüzgar tünelinin 2022 aracı için 2021'e kadar kapatılması, tüm ekiplerin 2022 ile ilgili aerodinamik gelişimini duraklatması anlamına geliyordu."

"Herkes gibi biz de 1 Ocak'ta yeni araç üzerinde çalışmaya başladık. Yeni kurallara hazırlanmak için pek fazla vaktimiz olmasa bile bu yılki aracın gelişimine paralel olarak, yeni araç projesi üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz."

Fry, yeni A521'den alışılmadık bir şey beklenip beklenemeyeceği sorusuna, "Mevcut araç geçen yılki araca uygulanan geliştirme çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı. Aerodinamik performansı geliştirmeyi hedefledik ve bu yıl için izin verilen alanlar üzerinde çalıştık. Aracın bazı parçaları geçen yıla benzemiyor ancak bu araç bir devrimden çok bir evrim olacak."

"Aracı geliştirmede iyi bir ilerleme kaydettik ancak rakiplerimize karşı ne kadar rekabetçi olduğumuzu sadece zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Ayrıca Marcin Budkowski de, iki gelişim hakkını aracın arka kısmında kullandıklarını söyledi.

"Jetonlarımızı aracın arkasına harcadık çünkü odaklandığımız alan burasıydı. Motor açısından bakarsak, yeni motor mimarisini 2022'ye erteledik. Bu yüzden bu yılki motor, geçen yılın motorunun bir evrimi olacak."

Alpine A521 Fotoğraf: Alpine