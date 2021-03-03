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Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni takımına ve yeni ortama adapte olma sürecinin zaman aldığını ve bu sürecin hızlı olmasının büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"

2020 belki de en çok Sergio Perez için inişli-çıkışlı bir sene oldu. Meksikalı pilot, padok içerisinde COVID-19'a yakalanan ilk isim olmuştu ve Silverstone'da yapılan iki yarışı kaçırmıştı. Perez daha sonrasında sezon içerisinde güçlü bir performans koyarak önce Türkiye GP'sinde ikincilik, sonrasında Sakhir GP'sinde birincilik alarak, sezonu da dördüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Adı Aston Martin olarak değiştirilen - Racing Point'in, 2021 sezonu için Sebastian Vettel ile anlaşmasının ardından koltuksuz kalan Perez, gösterdiği inanılmaz performans ile beraber, Alex Albon hakkında şüpheleri olan Red Bull'un ilgisini çekti ve 2021'de takım ile anlaşma yaptı.

Geçtiğimiz hafta RB16B ile çekim günü kapsamında piste çıkan Perez, yeni takımıyla ilk defa pist üzerinde bir araya geldi. Araçtaki beklentileri hakkında konuşan Perez, "Araç ile ne kadar rekabetçi olabileceğimizi görmemiz lazım."

"Mercedes ile olan farklı kesinlikle kapatmamız ve umuyorum ki onları, düzenli olarak iki araçla, yenmemiz gerekiyor. Onlara karşı zorluk çıkarmamız ve umuyorum ki Formula 1'in kendisi için de daha iyi seyir zevki yaratmamız lazım."

"Tüm bu genel perspektifi değiştirmek zor. Mühendislerden aldığım bilgilere de göre takım, kış arası boyunca çok çalıştı ve umuyorum ki güzel şeyler olacak."

Force India/Racing Point ile geçirdiği yedi tam sezonun ardından ilk defa takım değiştirecek olan Perez, adaptasyon sürecinde öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunu söyledi: "Çok farklı, çok yeni bir takımdayım."

"Öğrenmeniz gereken çok şey var. Ve bu da biraz zaman alıyor. Yani tabii ki de bunların üzerinde gittikçe daha iyi olacağım, takımı daha iyi tanıyacağım. Ki takım da oldukça anlayışlı. Sadece bu duruma ayak uydurmak biraz zaman alıyor, sezon öncesi arada da buna odaklandım."

"Mühendislerimle, yeni mühendislerimle çoktan oldukça fazla vakit geçirdim. Önemli olan durum da bu, süreci hızlandırmak. Zaten birkaç gün simülasyonda sürüş yapmıştım, Red Bull'un nasıl bir yer olduğu konusunda kafamda iyi bir fikir var. Araç da çoktan kafama yerleşti."

"Ancak şu anda, elde ettiğiniz şeylerin kolayca size verilmediği bir durumdayız, her şeyi gerçekten öğrenmeli ve araçta hızlanmak için çalışmalısınız. Ancak oraya da geliyoruz. Bu sene çok sınırlı bir test programı olacak."

"Takım değiştiren çok fazla sürücü var, bu nedenle kimin yeni takımlarına daha hızlı adapte olduğunu görmek güzel olacak."

 

2020 sezonuna damgasını vuran etken ne Hamilton'ın yedinci şampiyonluğu, ne Vettel'in Ferrari'den gidişi, ne de Lando Norris'in saçlarını sıfıra vurdurması oldu. Tüm hayatı etkileyen COVID-19 virüsü, F1 padoğunu da derinden sarstı.

Sezon boyunca COVID-19'a yakalanan üç pilottan biri olan Perez, virüse ilk yakalandığında kendini "dünyadaki en salak adam" gibi hissettiğini söyledi.

Meksikalı pilotun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Çok zorlu bir sene geçirdiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Korona ile beraber, virüse yakalanan ilk pilot olmak, gerçekten zordu, şu anda insanlar normal şekilde de bu virüsü kapabiliyor."

"Ancak benim virüse yakalandığım sırada sanki virüse yakalanmak için dünyanın en salak adamı olmanız gerekiyor gibiydi. Benim bu konuyla mücadele vermem gerçekten çok yorucuydu, çok sertti."

"Aynı zamanda 2020, kariyerimin çok kritik bir noktasıydı çünkü bu kontrat olayı ortaya çıktı. İşin sonunda takımımdaki koltuğu kaybettim, ancak her şey gayet iyi şekilde sonlandı."

"Buna rağmen ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Neler olacağını ben de bilmiyordum. Bunlar olduğunda çok rahatlamıştım, kendi kendime 'Çoktan inanılmaz bir kariyer geçirdim' diye düşünmeye başladım."

"Ve kendimle gurur duyuyordum, ancak her hafta sonu piste eforumun tamamını koymalıydım ve neler olacağını görmeliydim."

"Red Bull fırsatı ortaya çıktığında da bazen işler iyi, bazen de işler kötüymüş gibi duruyordu. Ancak günün sonunda her şey olacağına vardı. Bu nedenle bana göre bu fırsatlar, insanın ayağına sadece bir kere gelir. Ben de bunu biliyorum ve bunu kullanmak için sonuna kadar hazırım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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