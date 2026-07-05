Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Araçla aramda çok net bir kopukluk var"

Britanya GP sıralama turlarında takım arkadaşı Isack Hadjar'ın gerisinde kalan Max Verstappen, RB22’nin performansından hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Red Bull aracının Silverstone'daki sıralama turlarında sergilediği performansı hayal kırıklığı olarak nitelendiren Max Verstappen, seansın ardından gerçekçi açıklamalarda bulundu. 

Avusturya'daki ikinciliğinin ardından Britanya'da hafta sonu boyunca tempo bulmakta zorlanan dört kez dünya şampiyonu pilot, yaşadığı sorunları şu sözlerle özetledi: "Açıkçası iki büyük problemimiz vardı. Araç sprint sıralamalarında da zaten pek iyi hissettirmiyordu. Sıralama turları için o tarafta bir gelişim kaydedemedik, durum hemen hemen aynıydı.” 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ancak bununla birlikte düzlüklerde de inanılmaz derecede yavaştık. Nedendir bilinmez, benim aracımda ilk turdan itibaren bariz bir güç kaybı vardı.” 

“Burası gibi bir pistte motor gücünüz eksik olduğunda düzlükte daha fazla zaman harcıyorsunuz. Bu da bataryanızı daha çok tüketmenize neden oluyor. Haliyle son sektörde etkisi büyük oluyor; 15. virajın çıkışından itibaren araçta hiç güç kalmıyordu.” 

“Kötü araç dengesinin üzerine bir de düzlüklerde sürekli zaman kaybetmek eklenince ortaya çok ama çok kötü bir sonuç çıktı."

Sprint yarışını da ancak altıncı sırada tamamlayabilen ve rakiplerine karşı hiçbir varlık gösteremediğini belirten Hollandalı pilot, aracın genel davranışından tüm hafta sonu boyunca memnun kalmadığını vurguladı: "Sprint yarışında yüksek hızlı virajlarda adeta yok edildik.” 

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Arkamdaki George Russell, trafikten dolayı yavaşlamasına rağmen yüksek hızlı bölümlerde bana çok rahat yetişiyordu; bu durum zaten çok şey anlatıyor.” 

“Ancak sadece yüksek hızda değil, düşük hızlı virajlarda da aracın tüm hafta sonu boyunca sergilediği yol tutuş performansından hiç memnun değilim. Araçla aramda çok net bir kopukluk var."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Mercedes'in bize karşı en büyük avantajı düzlük hızı"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada

GT
GT
ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada

Domenicali: "İptal edilen yarışları takvime geri getirmek istiyoruz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Domenicali: "İptal edilen yarışları takvime geri getirmek istiyoruz"

Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı

Formula E
Formula E
Şanghay ePrix I
Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı

Son Haberler

Hadjar: "Sıralama turlarında güçlü bir geri dönüş yaptık"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Hadjar: "Sıralama turlarında güçlü bir geri dönüş yaptık"

Verstappen: "Araçla aramda çok net bir kopukluk var"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Araçla aramda çok net bir kopukluk var"

Vasseur: "Mercedes'in bize karşı en büyük avantajı düzlük hızı"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Vasseur: "Mercedes'in bize karşı en büyük avantajı düzlük hızı"

Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda

Formula E
FE Formula E
Şanghay ePrix II
Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle