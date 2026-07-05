Verstappen: "Araçla aramda çok net bir kopukluk var"

Red Bull aracının Silverstone'daki sıralama turlarında sergilediği performansı hayal kırıklığı olarak nitelendiren Max Verstappen, seansın ardından gerçekçi açıklamalarda bulundu.

Avusturya'daki ikinciliğinin ardından Britanya'da hafta sonu boyunca tempo bulmakta zorlanan dört kez dünya şampiyonu pilot, yaşadığı sorunları şu sözlerle özetledi: "Açıkçası iki büyük problemimiz vardı. Araç sprint sıralamalarında da zaten pek iyi hissettirmiyordu. Sıralama turları için o tarafta bir gelişim kaydedemedik, durum hemen hemen aynıydı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ancak bununla birlikte düzlüklerde de inanılmaz derecede yavaştık. Nedendir bilinmez, benim aracımda ilk turdan itibaren bariz bir güç kaybı vardı.”

“Burası gibi bir pistte motor gücünüz eksik olduğunda düzlükte daha fazla zaman harcıyorsunuz. Bu da bataryanızı daha çok tüketmenize neden oluyor. Haliyle son sektörde etkisi büyük oluyor; 15. virajın çıkışından itibaren araçta hiç güç kalmıyordu.”

“Kötü araç dengesinin üzerine bir de düzlüklerde sürekli zaman kaybetmek eklenince ortaya çok ama çok kötü bir sonuç çıktı."

Sprint yarışını da ancak altıncı sırada tamamlayabilen ve rakiplerine karşı hiçbir varlık gösteremediğini belirten Hollandalı pilot, aracın genel davranışından tüm hafta sonu boyunca memnun kalmadığını vurguladı: "Sprint yarışında yüksek hızlı virajlarda adeta yok edildik.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Arkamdaki George Russell, trafikten dolayı yavaşlamasına rağmen yüksek hızlı bölümlerde bana çok rahat yetişiyordu; bu durum zaten çok şey anlatıyor.”

“Ancak sadece yüksek hızda değil, düşük hızlı virajlarda da aracın tüm hafta sonu boyunca sergilediği yol tutuş performansından hiç memnun değilim. Araçla aramda çok net bir kopukluk var."