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Formula 1 Britanya GP

Hadjar: "Sıralama turlarında güçlü bir geri dönüş yaptık"

Isack Hadjar, Britanya Grand Prix'si hafta sonunda sprint yarışındaki zorlu başlangıcın ardından sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek beşinci sırayı elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

Isack Hadjar, böylece Suzuka Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Red Bull takım arkadaşı Max Verstappen'i sıralama turlarında geride bırakmayı başardı.

Hadjar için cumartesi günü sprint yarışıyla zorlu başlamıştı. Startta birçok sıra kaybeden Red Bull pilotu, yarışın büyük bölümünü yeniden yükselmek için mücadele ederek geçirdi.

Pierre Gasly ve Arvid Lindblad'ı geçerek dokuzunculuğa kadar yükselen Hadjar, puan barajının son sırası için Liam Lawson'a yaklaşmayı başarsa da atak yapacak zamanı bulamadı.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hadjar, karışık duygulara sahip olduğunu söyledi. 

"Sprint yarışıyla ilgili karışık duygular yaşıyorum."

"Startta yine sorun yaşadık ve birkaç sıra kaybettik. Bu yüzden yarış boyunca kaybettiğimiz pozisyonları geri almaya çalıştık."

"Yarış tempomuz istediğimiz seviyede değildi ama birkaç geçiş yapmayı başardım ve yeniden puan barajına girmeye çok yaklaşmıştım."

Hadjar, günün ilerleyen bölümünde ise sıralama turlarında adeta bambaşka bir performans ortaya koydu.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

Seans boyunca araç içinde kendisini oldukça rahat hissettiğini belirten Fransız pilot, her denemesinde tur zamanını geliştirerek son turunda 1:28.746 ile beşinciliği elde etti. Bu sonuç, Hadjar'ın Monako Grand Prix'sinden bu yana en iyi sıralama derecesi oldu.

"Sıralama turlarından kesinlikle memnunum. Seans boyunca araçta kendimi çok rahat hissettim ve her denemede gelişim kaydettik."

"Son turumda her şeyi ortaya koydum ancak biraz fazla kayma yaşadım. Bu yüzden aslında biraz daha iyi bir tur zamanı çıkarabilecek potansiyelimiz vardı."

"Yine de beşincilik muhtemelen ulaşabileceğimiz en iyi sonuçtu. Bu nedenle bu sonucu memnuniyetle kabul ediyoruz."

Pazar günkü yarışa da değinen Hadjar, Red Bull'un henüz Mercedes ve Ferrari ile saf hız açısından mücadele edebilecek seviyede olmadığını kabul etti.

"Saf performans açısından Mercedes ve Ferrari ile mücadele edecek seviyede henüz değiliz. Ancak her iki McLaren ile birlikte mücadele içinde olacağız ve umarım hafta sonunu iyi puanlarla tamamlarız."

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