Nigel Mansell’ın 1987 sezonuna ait kask ve eldivenleri açık artırmaya çıkıyor

Formula 1 tarihinde şampiyonlukla taçlanmamış en iyi sezonlardan biri denildiğinde, Nigel Mansell’ın 1987 sezonu şüphesiz listenin ilk sıralarında yer alır. Yarış tutkunları, BUDDS’ tarafından düzenlenecek "Motorsport Icons" açık artırması sayesinde, Britanyalı efsanenin bu özel yılına ait çok değerli parçalara sahip olma şansı yakalayacak.

Mansell'ın bizzat kendi koleksiyonundan gelen, Jersey'deki Mansell Koleksiyonu Müzesi'nden çıkarılan ve orijinallik belgesi bulunan ıslak imzalı kask ve eldivenleri için şu detaylar paylaşıldı: "Açık artırma, 7 Temmuz'da saat 12:00'de Silverstone pistinin hemen yanında yer alan Silverstone Müzesi'nde gerçekleştirilecek 'Motorsport Icons Live Auction' kapsamında meraklılarıyla buluşacak.”

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda, Patrick Head Fotoğraf: William Murenbeeld / Motorsport Images

“Bu özel etkinlikte Mansell ve Ayrton Senna gibi motor sporları efsanelerine ait nadide koleksiyon parçaları, yarış kıyafetleri, araç parçaları, yarışlarda kullanılmış kasklar ve çok özel hatıra eşyaları satışa sunulacak."

Mansell her ne kadar 1992'deki şampiyonluğu ve 1986'daki dramatik lastik patlamasıyla hatırlansa da 1987'de pist üstünde çok daha baskın bir performans sergilemişti.

Sezondaki pol pozisyonlarının yarısını alan ve Williams'tan takım arkadaşı Nelson Piquet'nin üç galibiyetine karşılık altı zafer elde eden Britanyalı pilotun o dönemki mücadelesine dair şu ifadelere yer verildi: "Mansell'ın o sezon kazandığı en ikonik zafer, kendi evinde düzenlenen Britanya Grand Prix'sinde, muhteşem bir seyirci desteğiyle Piquet'yi avlayıp liderliği geri aldığı yarıştı.”

Yarış galibi Nigel Mansell, Williams Fotoğraf: Sutton Images

“Sezon boyunca birçok kez şanssızlık yaşayan pilotun şampiyonluk umutları, Suzuka'daki sıralama turlarında yaptığı ve son iki yarışı kaçırmasına neden olan kazayla tamamen son bulmuştu.”

“Yine de hafızalara kazınan anlarla dolu bu muazzam sezondan bir parçaya sahip olmak, koleksiyonerler için eşsiz bir fırsat sunuyor."