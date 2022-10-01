Fren sorunu yaşayan Ocon: "Kolay bir şekilde ilk 10'a girebilirdik"

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Singapur'daki sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri Esteban Ocon'un 18. olarak ilk bölümde elenmesiydi.

Alpine, Singapur'da hafta sonunun başından bu yana oldukça hızlı gözüktü ve aslında sıralama turlarında da hızlıydı. Ocon'un takım arkadaşı Fernando Alonso, bugün pole pozisyonundan sadece 0.5 saniye kadar geride 5. sırayı almayı da başardı. Dolayısıyla Ocon'un 18. olması birçok kişiyi şaşırttı.

Fransız pilot, turunu tamamlamasının ardından radyodan takıma bir fren sorun yaşadığını belirtmişti. Ocon, iki adet soğutma turu attıklarından dolayı frenlerin çok soğuduğunu ve bu yüzden tur boyunca aracın sağa çektiğini dile getirdi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Ocon, şunları söyledi: "Kesinlikle doğru şeyleri yapamadığımız bir seans oldu. Bence son turum kesinlikle frenlerden etkilendi. Düz bir çizgide frenleyemiyordum, araç sağa çekiyordu. Bütün tur böyleydi. Araç benden tamamen kopuk hissettirdi, bir değildik."

"İki adet soğutma turu attık, bu da elbette frenlere yardımcı olmadı. Bence iki soğutma turu atmamız frenleri o kadar soğuttu ki frenler artık çalışmıyordu."

"Doğru zamanda doğru yerde değildik. Çizgiyi geçen ilk isimlerden biriydik ama olmadı. Yarın için hedefimiz puan barajına girebilmek. Puan barajına girebileceğimiz seviyede performans gösterebilecek bir araca sahibiz. Geçiş yapmak zor olacak ama hedefimiz geri gelebilmek."

"Araç hafta sonunun başından bu yana ilk 10'da yer alıyordu, yani bugün rahat bir şekilde ilk 10'a girebilirdik. Yarın yağmur yağması ya da yağmaması pek fark etmiyor. Bugünkü gibi bir sorun yaşamazsak güçlü oluruz."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images





