Singapur GP öncesi: Yarış gridi
2022 Singapur Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlarken, startta yanında Sergio Perez olacak.
|
1
|
Charles Leclerc
|
2
|
Sergio Pérez
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Carlos Sainz
|
5
|
Fernando Alonso
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Max Verstappen
|
9
|
Kevin Magnussen
|
10
|
Yuki Tsunoda
|
11
|
George Russell
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Mick Schumacher
|
14
|
Sebastian Vettel
|
15
|
Guanyu Zhou
|
16
|
Valtteri Bottas
|
17
|
Daniel Ricciardo
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Alexander Albon
|
20
|
Nicholas Latifi
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