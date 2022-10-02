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Formula 1 / Singapur GP Sonuçlar

Singapur GP öncesi: Yarış gridi

2022 Singapur Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlarken, startta yanında Sergio Perez olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Singapur GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

9

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

11

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

15

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

19

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)
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