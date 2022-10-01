Horner: "Yakıt konusunda yanlış hesaplama yaptık"

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Singapur GP sıralama turlarının Q3 seansında Verstappen, turunu geliştirmek üzere pistteyken yakıt yetersizliği sebebiyle pite çağrıldı ve belki de potansiyel bir pole pozisyonunu kaçırmış oldu. Takımın bu kararı üzerine sinirlenen Hollandalı pilot, takım telsizinden öfkeli söylemlerde bulundu.

Bu kararın sebebi sorulduğunda Horner, "Yanlış bir hesaplama yaptık."

"Araca beş tur yetecek bir yakıt doldurduk ancak pist çabucak hızlandığı için seans sonunda ekstra bir tur için vaktimiz olmuş oldu."

"Ama tabii ki seanstan sonra yakıt örneği vermemiz gerekiyor ve bunun için araçta belirli bir miktarda yakıtın kalması gerek, o yüzden son turu tamamlayamadık."

"Bu kararı vermek çok zordu, ama eğer turu tamamlayıp yakıt örneği veremeseydik; yarışa pit yolundan başlayacaktık. Çok sinir bozucu bir durum çünkü araç çok hızlıydı."

"Checo (Perez) ise inanılmaz bir performans gösterdi, Leclerc ile arasında sadece 0.022 saniye vardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Şampiyona lideri Verstappen'in, 2. sıradaki rakibi Leclerc ile arasında 116 puan fark var. Bu, Verstappen'in yarınki yarışta şampiyonluğunu ilan etme olasılığı olduğu anlamına geliyor.

Horner bu konuda, "Evet, ama sanırım 8. sırada kalarak işleri kendimiz için çok zorlaştırdık."

"Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Checo'nun yarışta iyi bir start alması da bizim için kritik olacak."

"Neler yapabileceğimize bakacağız, ancak oldukça uzun bir yarış olacak." dedi.