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Formula 1 Haberler

Freitas ilk kez İspanya GP'de F1 Yarış Direktörlüğü görevini üstlenecek

Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere Eduardo Freitas, FIA Formula 1 Yarış Direktörü olarak ilk kez İspanya GP'de görev alacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Freitas ilk kez İspanya GP'de F1 Yarış Direktörlüğü görevini üstlenecek
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2022 sezonunun ilk beş yarışında FIA Formula 1 yarış direktörlüğü görevini Niels Wittich üstlenmişti. Fakat Barselona yarışında bu görevi Freitas üstlenecek ve Wittich onun yardımcılığını yapacak.

Freitas, bir sonraki yarış olan Monako'da bu görevde kalmaya devam edecek fakat Bakü yarışında, o hafta sonuna denk gelen Le Mans 24 Saat'e odaklanacak.

Michael Masi'nin görevden alınmasının ardından FIA, bu görevi Freitas ve Wittich'in dönüşümlü olarak paylaşacağını açıklamıştı. Resmi olmayan plan, ikilinin iki yarışta bir görev değiştirmeleriydi.

Ancak bunu uygulamak, Freitas'ın WEC'teki yarış direktörlüğü görevi nedeniyle kolay değildi çünkü oradaki görevlerinden ötürü hem Bahreyn hem de Miami yarışlarını kaçırmak durumunda kaldı.

Her iki yarışta da Wittich'in yardımcısı olarak Colin Haywood görev yaptı.

Wittich, esnek olmayan bir yaklaşım benimseyerek sezonun ilk yarışlarında çizgisini net şekilde belli etti. Wittich'e göre kurallar açıktır ve bunlara uyulmalıdır.

Niels Wittich, Race Director, FIA

Niels Wittich, Race Director, FIA

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Wittich'in kuralları siyah ve beyaz kadar netleştirmesi, takımlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Bana göre Niels ve Eduardo ile kurulan yeni yapı, F1'in bu yeni dönemine çok iyi başladı."

"Niels, kuralların uygulanmasını sağlama konusunda çok basit. Ayrıca beklediği şeyi elde etme konusunda da oldukça açık sözlü. Şahsen bu yaklaşım benim hoşuma gidiyor."

“Aynı zamanda, eğer bir şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, her zaman diyaloğa hazır. Bu açıdan ilk yarışların nasıl geçtiğine bakarsam, artık iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Yine de Wittich'in aldığı kararlar bazen tartışma konusu oldu. Wittich, geçen cuma Miami'de, Imola'daki yarışta neden DRS kullanımına gecikmeli olarak izin verdiğini açıklamak zorunda kaldı.

Ayrıca Miami'de Lando Norris kaza yaptığında, ilk başta sanal güvenlik aracı çıkarılması herkesi şaşırttı.

Hiç şüphesiz en çok konuşulan konu da aksesuar ve iç çamaşırıyla ilgili kurallara net şekilde uyulmasını istemesiydi.

Barselona, teorik olarak Freitas için kolay bir başlangıç olabilir ancak Monako, özellikle lojistik anlamında zor bir yer olduğu için kendisi için ilk gerçek test olacak.

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