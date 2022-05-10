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Formula 1 / Miami GP Haberler

Russell: "Hızlı bir aracımız var fakat potansiyelini ortaya çıkaramıyoruz"

Mercedes pilotu George Russell, normalde hızlı bir araca sahip olduklarını fakat aracın gerçek temposunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Hızlı bir aracımız var fakat potansiyelini ortaya çıkaramıyoruz"
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Mercedes, Miami'deki cuma günü harika bir performans sergiledi ve George Russell en hızlı zamanı yapan isim oldu.

Ancak cumartesi günü işler tersine döndü ve Mercedes, tıpkı ilk dört yarışta olduğu gibi en iyi üçüncü takım olmak için savaştı.

Sonuç olarak George Russell yarışı beşinci, Lewis Hamilton ise altıncı tamamladı. Eğer güvenlik aracı girmeseydi, muhtemelen Valtteri Bottas'a da geçileceklerdi.

Güvenlik aracından faydalanarak beşinci olan Russell, hafta sonu hakkında karmaşık duygulara sahip olduğunu söyledi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: “Açık konuşmak gerekirse karmaşık duygulara sahibim."

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Cumartesi günü hangi pozisyonda olduğumuzu hatırlarsanız beşincilik iyi bir sonuç. Fakat Cuma günü bana 5. ve 6. sırada bitirip, liderlerle aramızda çok fazla zaman olacağını söyleseydiniz üzülürdüm."

"Hızlı bir aracımız var ama potansiyelini ortaya çıkaramıyoruz ve nedenini hâlâ anlayabilmiş değiliz. Sıralama turlarına geldiğimiz zaman araç yeniden dalgalanmaya başladı ve bu durum beklenmedikti. Daha hızlı gidersem kaza yapacağımı hissettim."

"Yarışta durum öyle aman aman daha iyi değildi ancak yarışta hızlar daha düşük olduğu için, aerodinamik parçalar üzerinde daha az yük vardı."

"Hâlâ bu soruna bir çözüm bulamamış olmamız sinir bozucu ama bulacağımızdan hiç şüphem yok."

Russell, Lewis Hamilton'la savaştan keyif aldığını söylüyor.

"Lewis ile mücadelem oldukça iyiydi. Takım arkadaşınızla savaştığınızda, ona biraz daha fazla yer bırakıyorsunuz ama çizginin dışı çok kirliydi ve bir noktada pistin dışına çıktım. Sonrasında Lewis'e yerimi geri vermek zorunda kaldım."

"Sonra tekrar mücadele ettik. Sanırım Lewis ve ben birbirimize karşı oldukça saygı gösterdik. Bugün gerçekten şanssızdı çünkü neredeyse 30 turluk lastiklerle yarışıyordu. Böyle bir durumda yapabileceği çok az şey vardı."

"Fakat yarış bir bütün olarak çok zor ve sıcaktı. Kelimenin tam anlamıyla gözlerime ter giriyordu. Bence güzel bir pist ama dar ve yavaş bölümü sevmedim. Asfaltın kalitesi de hoşuma gitmedi."

"Artılara gelirsek, hem şehri hem de atmosferi beğendim.”

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