Fransa'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Paul Ricard'da galibiyete ulaşan Red Bull, pit stop tarafında da zirvede yer aldı ve Max Verstappen'in lastiklerini 2.44 saniyede değiştirerek, yarışın en hızlı pit stopuna imza atmış oldu..

İlginç şekilde yarış boyunca yapılan pit stopların sadece dört tanesi 3 saniyenin altındaydı.

Toplamda 25 pit stop yapılırken, en uzunu Zhou Guanyu'nun ön kanadının değiştiği 16.28 saniyelik pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1 Red Bull M. Verstappen 2.44 16 25 2. AlphaTauri P. Gasly 2.53 18 18 3. McLaren D. Ricciardo 2.75 18 15 4 Alpine F. Alonso 2.90 18 12 5. Williams A. Albon 3.00 18 10 6 Alfa Romeo V. Bottas 3.08 36 8 7 Alfa Romeo V. Bottas 3.10 18 - 8 Alfa Romeo G. Zhou 3.13 9 6 9. Haas K. Magnussen 3.18 18 4 10. Haas M. Schumacher 3.48 9 2 11. Aston Martin S. Vettel 3.58 19 bir 12. Williams N. Latifi 3.58 38 - 13. Williams N. Latifi 3.70 19 - 14. McLaren L. Norris 3.72 18 - 15. Mercedes L. Hamilton 3.83 18 - 16. Haas M. Schumacher 3.96 18 - 17. Mercedes G. Russell 4.15 18 - 18. AlphaTauri Y. Tsunoda 4.20 11 - 19. Haas K. Magnussen 4.32 8 - 20. Red Bull S. Perez 5.29 18 - 21. Aston Martin L. Stroll 6.48 18 - 22. Ferrari C. Sainz 8.38 18 - 23. Ferrari C. Sainz 9.38 42 - 24 Alpine E. Ocon 11.10 18 - 25 Alfa Romeo G. Zhou 16.28 22 -

İlk 12 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 277 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 249 puanla ikinci, Ferrari ise 154 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1 Red Bull 277 2. McLaren 249 3. Ferrari 154 4 Alpine 133 5. Williams 113 6. Aston Martin 97 7. AlphaTauri 89 8. Mercedes 67 9 Alfa Romeo 23 10. Haas 10

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop: