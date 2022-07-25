Fransa'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Paul Ricard'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Paul Ricard'da galibiyete ulaşan Red Bull, pit stop tarafında da zirvede yer aldı ve Max Verstappen'in lastiklerini 2.44 saniyede değiştirerek, yarışın en hızlı pit stopuna imza atmış oldu..
İlginç şekilde yarış boyunca yapılan pit stopların sadece dört tanesi 3 saniyenin altındaydı.
Toplamda 25 pit stop yapılırken, en uzunu Zhou Guanyu'nun ön kanadının değiştiği 16.28 saniyelik pit stoptu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|M. Verstappen
|2.44
|16
|25
|2. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.53
|18
|18
|3. McLaren
|D. Ricciardo
|2.75
|18
|15
|4 Alpine
|F. Alonso
|2.90
|18
|12
|5. Williams
|A. Albon
|3.00
|18
|10
|6 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.08
|36
|8
|7 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.10
|18
|-
|8 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.13
|9
|6
|9. Haas
|K. Magnussen
|3.18
|18
|4
|10. Haas
|M. Schumacher
|3.48
|9
|2
|11. Aston Martin
|S. Vettel
|3.58
|19
|bir
|12. Williams
|N. Latifi
|3.58
|38
|-
|13. Williams
|N. Latifi
|3.70
|19
|-
|14. McLaren
|L. Norris
|3.72
|18
|-
|15. Mercedes
|L. Hamilton
|3.83
|18
|-
|16. Haas
|M. Schumacher
|3.96
|18
|-
|17. Mercedes
|G. Russell
|4.15
|18
|-
|18. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|4.20
|11
|-
|19. Haas
|K. Magnussen
|4.32
|8
|-
|20. Red Bull
|S. Perez
|5.29
|18
|-
|21. Aston Martin
|L. Stroll
|6.48
|18
|-
|22. Ferrari
|C. Sainz
|8.38
|18
|-
|23. Ferrari
|C. Sainz
|9.38
|42
|-
|24 Alpine
|E. Ocon
|11.10
|18
|-
|25 Alfa Romeo
|G. Zhou
|16.28
|22
|-
İlk 12 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 277 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 249 puanla ikinci, Ferrari ise 154 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|277
|2. McLaren
|249
|3. Ferrari
|154
|4 Alpine
|133
|5. Williams
|113
|6. Aston Martin
|97
|7. AlphaTauri
|89
|8. Mercedes
|67
|9 Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|10
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|2. McLaren
|D. Riccardo
|Avusturya
|2.25
|3. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|4. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|5. Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|6. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.30
|7. McLaren
|D. Riccardo
|Bahreyn
|2.31
|8. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.33
|9. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.33
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Avusturya
|2.33
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