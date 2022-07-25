Marko: "Perez, Russell'la mücadelesinde uyanık değildi"

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Sergio Perez ve George Russell, Meksikalı pilotun lastiklerinin iyice aşındığı son bölümde yoğun bir mücadelenin içerisinde girdiler.

Russell hemen hemen her virajda Perez'i geçmeye çalışırken, sonunda beklediği fırsat sanal güvenlik aracının tam bitiminden geldi ve Perez'den daha iyi hızlanarak Meksikalı pilotu geride bıraktı.

Perez, son anlarda Russell'ı zorlasa da, Britanyalı pilot yerini savundu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek Mercedes'e podyumu getirdi. Perez ise bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarıp, dördüncü sırada finiş gördü.

Yarışın ardından ServusTV'ye konuşan Marko, "Checo'nun yeniden başlangıç sırasında uyuyor olması büyük talihsizlikti."

"Orada apaçık üçüncülüğü kaybettik." dedi.

Marko, pistte geçişin yapmanın zor olduğunu kabul ederken, sezonun ikinci yarısı için güncellemeler hazırladıklarını belirtti.

"Geçiş yapmak başlangıçta düşündüğümüzden çok daha zordu. Bunu Mercedes, Ferrari ve bizimle gördük."

"Şu anda yeterince iyi olduğumuzu düşünmüyorum fakat Budapeşte'de yeniden önde olmak istiyoruz. "

"Daha gidilecek 10 yarış var ve ve bu yarışlarda hem dayanıklı hem de hızlı olmak gerekiyor. Biz sürekli ilerleme kaydediyoruz çünkü Red Bull'un DNA'sında bu var."

"Sezonun ikinci yarısında güncellemeler getireceğiz. Bir noktada bizim de motor değişiklikleri yapmamız gerekecek fakat bunları geçişin kolay olduğu bir pistte yapacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with team mates in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images