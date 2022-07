Leclerc: "Yarışı kazanabilecek tempodaydık"

Charles Leclerc, Paul Ricard yarışını lider götürürken aracının kontrolünü kaybederek spin atmış ve kaza yapmıştı.

Muhtemel bir 25 puanı kaybeden Leclerc, şimdi şampiyonada 63 puan geriye düşmüş durumda ve büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Leclerc, "Ne söyleyebilirim ki? Çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugün istediğim sonuç bu değildi çünkü kazanacak hıza sahiptim ve bunu başarmak istiyordum."

"Maalesef hata yaptım ve bunun bedelini çok ağır şekilde ödedim."

"Kazanın dayanıklılıkla hiçbir ilgisi yok. Duvara çarptıktan sonra araçta bir sorun vardı. Araç geri geri gitmedi ve bu yüzden geri dönemedim."

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images