Leclerc: "Yarışı kazanabilecek tempodaydık"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fransa'da kazanabilecek tempoda olduklarına inandığı için, kazadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Charles Leclerc, Paul Ricard yarışını lider götürürken aracının kontrolünü kaybederek spin atmış ve kaza yapmıştı.
Muhtemel bir 25 puanı kaybeden Leclerc, şimdi şampiyonada 63 puan geriye düşmüş durumda ve büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Leclerc, "Ne söyleyebilirim ki? Çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugün istediğim sonuç bu değildi çünkü kazanacak hıza sahiptim ve bunu başarmak istiyordum."
"Maalesef hata yaptım ve bunun bedelini çok ağır şekilde ödedim."
"Kazanın dayanıklılıkla hiçbir ilgisi yok. Duvara çarptıktan sonra araçta bir sorun vardı. Araç geri geri gitmedi ve bu yüzden geri dönemedim."
A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Araç aslında o kadar da hasar almış gibi görünmüyordu. Neler olduğunu anlamamız gerekiyor fakat bu sadece bir ayrıntı. Dikkati başka bir yere çekmek istemiyorum."
"Her şeyden önce aracı duvara çarpmamam gerekiyor ve sonrasında onların da iyi çalışmaları lazım."
"Bu tarz hatalar yapmama gerekiyor. Sene başından beri çok iyi bir seviyedeyim, belki de kariyerimin en üst seviyesinde performans gösteriyorum fakat bu hataları yaparsam bunun hiçbir anlamı yok. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil."
"Bugün yarışı kazanabilecek tempodaymış gibi hissettim, bu yüzden böyle bir hata canımı acıtıyor."
"Yine de şampiyonluğa sonuna kadar inanacağım ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Fakat işler şu anda harika görünmüyor." dedi.
Kendisini nasıl toparlayacağı sorusuna Leclerc, "Açık konuşmak gerekirse kendimi eve kapatıp, sadece Buadapeşte'ye gitmem gerektiği zaman evden çıkacağım."
"Macaristan'daki bir sonraki yarıştan önce kendimi sıfırlamak istiyorum. Sonrasında Budapeşte'de yine elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"Şimdi sadece evde kalmak istiyorum." cevabını verdi.
Horner, Leclerc'in "kaza kralı" olduğu iddiasını yalanladı
Fransa'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Son Haberler
Steiner, Rich Energy'nin bir sponsorluğu daha iptal etmesine şaşırmıyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, Rich Energy'nin Britanya Superbike şampiyonasındaki macerasının son bulmasının kendisini şaşırtmadığını söylüyor.
Capito: "Sargeant'ın durumu baş ağrıtıcı bir şey"
Williams takım patronu Jost Capito, genç sürücüleri Logan Sargeant'ın şampiyonluk savaşına dahil olmasının "baş ağrıtıcı bir durum" olduğunu söylüyor, nitekim kendisine farklı bir rol bulmaları gerekebilir.
Alonso: "Normal geçen tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilirim"
Alpine pilotu Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı Fransa Grand Prix'sinin ardından tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilecek tempoya sahip olduğunu fakat şans faktörünün büyük rol oynadığını söyledi.
Stroll: "Vettel'le savaşırken son virajda patinaja kaldım"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Sebastian Vettel ile Fransa GP'nin son turunda verdiği savaşta bilerek fren yaptığı önerisini reddetti.