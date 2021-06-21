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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, 2021 Fransa Grand Prix'sinde 2 saniyelik bir pit stop yaptı ve sezonun en hızlı pit stoplarından birisine imza attı.

Fransa GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı

Frans Grand Prix'si hafta sonunun en hızlı pit stopunu, yarışın 24. turunda Sergio Perez'i pite alan ve 2.04 saniyelik bir pit stop yapan Red Bull yaptı.

Son yarış Azerbaycan'da yılın en iyi ikinci pit stopunu yapan Red Bull, bir kez daha en hızlı pit stopa imza atmış oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 22 pit stop yaptı. En uzun pit stop Kimi Raikkonen'in 4.11 saniyelik pit stopuydu.

Fransa'daki pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.04 24 25
2. Mercedes L. Hamilton 2.20 19 18
3. McLaren D. Ricciardo 2.32 16 15
4. Williams N. Latifi 2.33 18 12
5. Red Bull M. Verstappen 2.36 18 10
6. Williams G. Russell 2.44 17 8
7. Alp E. Ocon 2.51 28 6
8. Mercedes V. Bottas 2.55 17 4
9. Red Bull M. Verstappen 2.56 32  
10. McLaren L. Norris 2.62 24 2
11. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.71 15 1
12. Ferrari C. Sainz 2.73 17  
13. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.98 28  
14. AlphaTauri P. Gasly 3.13 17  
15. Aston Martin L. Stroll 3.24 34  
16. Ferrari C. Leclerc 3.33 14  
17. Haas N. Mazepin 3.38 31  
18. Alp F. Alonso 3.72 18  
19. Ferrari C. Leclerc 3.72 38  
20. Aston Martin S. Vettel 3.98 37  
21. Haas M. Schumacher 4.06 15  
22. Alfa Romeo K. Raikkonen 4.11 33  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 197 puanla ilk sırada yer alırken, Williams 98 puanla ikinci ve Mercedes 93 puanla üçüncü sırada.

Haas henüz puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 197
2. Williams 98
3. Mercedes 93
4. Alfa Romeo 69
5. Aston Martin 68
6. Ferrari 67
7. Alpine 57
8. McLaren 31
9. AlphaTauri 27
10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.

Red Bull'un Fransa'daki pit stopuyla beraber sezonun en hızlı altıncı pit stopuna imza atmış oldu. Böylelikle artık sezonun en hızlı altı pit stopu Red Bull'a ait oldu.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1,93
2. Red Bull Verstappen Azerbaycan 1.98
3. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98
4. Red Bull Perez Bahreyn 2.00
5. Red Bull Verstappen Monako 2.02
6. Red Bull Perez Fransa 2.04
7. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08
8. Williams Russell Azerbaycan 2.13
9. Alfa Romeo Raikkonen Azerbaycan 2.13
10. Aston Martin Stroll İspanya 2.16
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