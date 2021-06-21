Fransa GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı
Red Bull, 2021 Fransa Grand Prix'sinde 2 saniyelik bir pit stop yaptı ve sezonun en hızlı pit stoplarından birisine imza attı.
Frans Grand Prix'si hafta sonunun en hızlı pit stopunu, yarışın 24. turunda Sergio Perez'i pite alan ve 2.04 saniyelik bir pit stop yapan Red Bull yaptı.
Son yarış Azerbaycan'da yılın en iyi ikinci pit stopunu yapan Red Bull, bir kez daha en hızlı pit stopa imza atmış oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 22 pit stop yaptı. En uzun pit stop Kimi Raikkonen'in 4.11 saniyelik pit stopuydu.
Fransa'daki pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.04
|24
|25
|2. Mercedes
|L. Hamilton
|2.20
|19
|18
|3. McLaren
|D. Ricciardo
|2.32
|16
|15
|4. Williams
|N. Latifi
|2.33
|18
|12
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|2.36
|18
|10
|6. Williams
|G. Russell
|2.44
|17
|8
|7. Alp
|E. Ocon
|2.51
|28
|6
|8. Mercedes
|V. Bottas
|2.55
|17
|4
|9. Red Bull
|M. Verstappen
|2.56
|32
|10. McLaren
|L. Norris
|2.62
|24
|2
|11. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.71
|15
|1
|12. Ferrari
|C. Sainz
|2.73
|17
|13. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.98
|28
|14. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.13
|17
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|3.24
|34
|16. Ferrari
|C. Leclerc
|3.33
|14
|17. Haas
|N. Mazepin
|3.38
|31
|18. Alp
|F. Alonso
|3.72
|18
|19. Ferrari
|C. Leclerc
|3.72
|38
|20. Aston Martin
|S. Vettel
|3.98
|37
|21. Haas
|M. Schumacher
|4.06
|15
|22. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|4.11
|33
Pit stop şampiyonasında Red Bull 197 puanla ilk sırada yer alırken, Williams 98 puanla ikinci ve Mercedes 93 puanla üçüncü sırada.
Haas henüz puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|197
|2. Williams
|98
|3. Mercedes
|93
|4. Alfa Romeo
|69
|5. Aston Martin
|68
|6. Ferrari
|67
|7. Alpine
|57
|8. McLaren
|31
|9. AlphaTauri
|27
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.
Red Bull'un Fransa'daki pit stopuyla beraber sezonun en hızlı altıncı pit stopuna imza atmış oldu. Böylelikle artık sezonun en hızlı altı pit stopu Red Bull'a ait oldu.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|2. Red Bull
|Verstappen
|Azerbaycan
|1.98
|3. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|4. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|5. Red Bull
|Verstappen
|Monako
|2.02
|6. Red Bull
|Perez
|Fransa
|2.04
|7. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|8. Williams
|Russell
|Azerbaycan
|2.13
|9. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Azerbaycan
|2.13
|10. Aston Martin
|Stroll
|İspanya
|2.16