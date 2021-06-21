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Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Honda'nın Fransa'ya getirdiği ikinci güncellemeyle büyük bir adım attıklarını iddia eden Toto Wolff'un yorumlarını anlamıyor.

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın

Mercedes de dahil olmak üzere takımların büyük bir kısmı, bu yılki ikinci motorlarına Azerbaycan'da geçerken, Red Bull, AlphaTauri ve Alpine, yeni ünitelere Fransa'da geçiş yaptılar.

Son dönemde çıkan haberlerde, Honda'nın yazılım yoluyla motordaki bazı dayanıklılık problemlerini çözebileceği ve bu sayede motoru tam güçte kullanabileceği söyleniyordu.

Fransa Grand Prix'sinde Red Bull'un düzlüklerde oldukça hızlı olduğu görüldü ve Lewis Hamilton da sık sık Red Bull'un düzlüklerde kendilerine kıyasla çok daha hızlı olduğunu belirtti.

Bu yarışta esnek kanatlar kullanılmadı ve buna rağmen Red Bull'un bu kadar güçlü olması, Honda'nın yeni motoruna bağlandı.

Böyle düşünen isimlerden biri de Mercedes takım patronu Toto Wolff'tu.

Wolff, Red Bull'un Fransa'da kullanmaya başladığı ikinci versiyon Honda ünitesine atıfta bulunarak, "Güç ünitesi tarafında, ikinci güç ünitesine geçmelerinin ardından ileriye doğru büyük bir adım attılar.” açıklamasını yaptı.

Ancak Horner, Wolff'un yorumlarına şaşırdığını çünkü Honda'nın ikinci güç ünitesiyle herhangi bir güç artışı elde etmediğini dile getirdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Horner şöyle konuştu: "Gelişim çalışması yapmamız izin verilmiyor, bu yüzden bunu söyleyerek tam olarak neyi kastettiğinden emin değilim."

"Yeni ünitenin, ilkiyle aynı özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Aslında burada çok daha küçük bir arka kanat kullandık."

"Bu yüzden de düzlük performansımız güçlüydü. Elbette Honda harika bir iş çıkarıyor ama güçte ani bir artış yok."

Paul Ricard, takvime dönüşünün ardından 2018 ve 2019 yıllarında oldukça sıkıcı yarışlara ev sahipliği yaptı. Fakat bu yılki yarış, sürpriz şekilde daha heyecanlı geçti.

Horner, bunu Red Bull ve Honda'nın geride kalan yıllarda kaydettiği ilerlemeye bağlıyor.

Horner, "Geriye baktığımızda, iki yıl önceki yarış tartışmamız son beş yılın en sıkıcı yarışıydı."

"Bu yılki yarış ise son beş yılda yaptığımız en heyecan verici yarışlardan biriydi. Bence bu, takımların son 12 ayda ve özellikle pandemi sürecinde ne kadar sıkı çalıştığının bir kanıtı. Mercedes geçen yıl çok baskındı ve araçlar geçen yıldan bu yıla taşındılar. Bu yılki şasi, geçen yıl tüm bu yarışları kazandıkları şasiyle aynı."

"Bence takımımız olağanüstü bir iş çıkardı ve bu ivmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü Mercedes çok güçlü bir takım ve geri dönmeleri sadece bir zaman meselesi."

"Fakat yaptığımız şeyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B overtakes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B overtakes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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