Mercedes, Hamilton’ın pitte kaybettiği ekstra 0.5 saniyenin nedenini anlayamamış

Paul Ricard’daki yarışta ilk turda Verstappen ikinci viraja girerken bir hata yaptı ve liderlik Hamilton’ın eline geçti.

Fakat Hamilton, 19. turun sonunda yaptığı pit stop’un ardından, bir tur önce pite gelen Verstappen’in gerisinde piste döndü.

Bunun ardından Red Bull iki pit stop stratejisine geçmeyi tercih etti ve bu sayede Hollandalı pilot, finişe iki tur kala Hamilton’ı geçerek galibiyetin sahibi oldu. Ayrıca Verstappen, bu şekilde pilotlar şampiyonasında da liderliğini korumuş oldu.

Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, yarış sonrasında takımın modelleme sisteminin, Verstappen’in erken pit strateji karşısında Hamilton’ın önceden yarattığı fark sayesinde güvende olduğunu gösterdiğini söyledi.

Shovlin, “Max’e karşı 3 saniyemiz olduğunu sanıyorduk ve erken pit stratejisi karşısında güvende olduğumuzu düşündük ama durum böyle değildi.”

“Şimdi bile neden modelleme sistemimizin bizim doğru konumda olacağımızı gösterdiğini anlamıyoruz. Bu yüzden, burada kesinlikle araştırıp çözmemiz gereken bir şey var.” dedi.

Shovlin, Verstappen'in pitten çıktığında sert lastiklerle attığı güçlü turun bunda bir etkisi olduğunu düşündüklerini belirtse bu hesaba katıldığında bile analizlerde, gözükenden fazladan 0.5 saniye daha kaybedildiğini dile getirdi.

Shovlin, "Sert lastikler iyiydi ve pitten çıktığı anda iyiydi."

“Ancak hâlâ gözden geçirmemiz gereken şeyler var çünkü bu pozisyonu, neden kaybettiğimizi henüz tam olarak anlamış değiliz."

“Üç saniyenin yaklaşık iki buçuk saniyesini hesaba kattık. Ancak her şeyi ince detayına kadar incelemeliyiz çünkü erken pite karşı pozisyon kaybetmeyi beklemiyorduk.” dedi.

Mercedes, 17. turun sonunda Valtteri Bottas’ı lastiklerinde titreşim başlaması nedeniyle pite çağırarak pit stopların erken başlamasını tetikledi.

Sonraki tur Mercedes’in Hamilton’ı da pite çağırma fırsatı vardı ama Shovlin, sert lastiklerin yarış sonuna kadar dayanabilmesi için bunu yapmadıklarını söyledi.

"Lastiklerin yarış sonuna kadar dayanabilmesi için daha çok erkendi ki bence ilerleyen dakikalarda gerçekten de bunun böyle olduğunu gördünüz. ”

“Ayrıca Valtteri'nin lastiklerindeki titreşim her tur giderek kötüleşiyordu, bu yüzden bir sorun olabileceği endişesiyle onu pite çağırmamız gerekti."

“Yani gerçekten, burada temel hedefimiz pistte bir sorun yaşamadığımızdan emin olmaktı, bu nedenle bunu yaptık."

"Fakat Valtteri'nin pit stopu, erken pitleri tetikledi. Bu yüzden, Lewis'in aynı lastiklerle çok uzun bir bölüm geçirmesi gerekti.”