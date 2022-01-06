"Formula 1 topluluğu giderek toksikleşiyor"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, sürücüler şampiyonluğu için pistte savaşırken Mercedes ve Red Bull'da padoktaki tartışmalarını sürdürdü ve 2021 sezonu boyunca duygular tavan yaptı.

Bununla birlikte, bazen internette işler çok ileri gitti.

Nicholas Latifi, şampiyonluğun belirlendiği final yarışında, kaza yapıp gidişatı değiştirdiği için ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Popov, geçen yıl Formula 1 topluluğundaki toksik seviyenin "korkutucu" olduğunu söyledi.

Popov, "Formula 1 taraftarlarının son zamanlarda haberlere olan tepkisinden dolayı hayal kırıklığına uğradım."

"YouTube kanalıma yüklediğim 'Max ayrılıyor mu?' başlıklı bir video, bu yılın en çok görüntülenmesini aldı. Bu video, sadece hikayeyi abartan insanlara karşı bir tepkiydi. Max'ın ayrılacağını söylediğini iddia ediyorlardı ve ben de hiçbir yere gitmediğini açıkladım. Ancak bu tür şeyler insanları cezbediyor."

"Asıl hikayeyi çözmek için uğraşırken orijinal röportajı buldum: Bir BBC podcast'iydi. İki kez dinledim ve söylenenleri bu kadar çevirmek gerçekten büyük bir zorluk!"

"İnsanlar ayrıntılarla değil büyük manşetlerle ilgileniyor ve böylece yorumlara girip birbirlerini kötülemeye başlayabiliyorlar."

"Formula 1'in her zaman futboldan farklı olduğunu düşündüm. Birbirine saygı duyan çok daha akıllı taraftarlara sahip olduğumuz için mutlu ve gururluydum. Destekledikleri sürücüye de, diğer takımlara ve sürücülerine de saygılılardı. Bu yıl korkutucu bir hal aldı: Birbirlerinin arkasından konuştuklarını görüyorum. Açıkçası bir noktada benim gurur duyduğum Formula 1 olmaktan çıktı."

"Daha sonra sporda 'Sen aptalsın ve senin favori sürücün de öyle.' seviyesinde bir popülerliğe ihtiyaç var mı diye düşünmeye başladım."

"Bu sadece Rusya'ya ait bir problem değil. Aynı şeyleri sosyal medyada herhangi bir dilde görebiliyorsunuz."

"Her yerde kötüyse bizde de öyle olsun demiyorum. Bizim böyle olduğumuzu da söylemiyorum ama bu çok üzücü."

"Benim kafamda birbirine bağlı bir topluluk vardı. Farklı insanları destekliyor olabiliriz ama bu herkesin birbirine küfrettiği ve boğuştuğu bir futbol maçı değil." dedi.